Slamet Riadi

Nanacuanglory GBP Hedgefund24

Slamet Riadi
Fiabilidad
94 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 87 USD al mes
incremento desde 2024 213%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
955
Transacciones Rentables:
467 (48.90%)
Transacciones Irrentables:
488 (51.10%)
Mejor transacción:
104.96 USD
Peor transacción:
-41.44 USD
Beneficio Bruto:
3 231.11 USD (182 410 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 206.32 USD (173 570 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (64.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
116.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
99.11%
Carga máxima del depósito:
54.54%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
7.63
Transacciones Largas:
463 (48.48%)
Transacciones Cortas:
492 (51.52%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
1.07 USD
Beneficio medio:
6.92 USD
Pérdidas medias:
-4.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-134.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-134.35 USD (7)
Crecimiento al mes:
3.48%
Pronóstico anual:
42.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.22 USD
Máxima:
134.35 USD (21.01%)
Reducción relativa:
De balance:
21.01% (134.35 USD)
De fondos:
35.70% (222.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 955
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 8.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +104.96 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +64.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -134.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰

✅ Best smart strategic for trading GBPUSD only
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history

Regard, 
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
2025.12.10 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 20:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 20:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 02:52
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.97% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 09:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 08:45
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.99% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 08:43
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.72% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 09:52
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.74% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.02 23:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 21:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 15:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.