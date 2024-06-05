- Прирост
Всего трейдов:
950
Прибыльных трейдов:
463 (48.73%)
Убыточных трейдов:
487 (51.26%)
Лучший трейд:
104.96 USD
Худший трейд:
-41.44 USD
Общая прибыль:
3 209.56 USD (180 535 pips)
Общий убыток:
-2 203.55 USD (173 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (64.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
116.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
99.11%
Макс. загрузка депозита:
54.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.49
Длинных трейдов:
462 (48.63%)
Коротких трейдов:
488 (51.37%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
6.93 USD
Средний убыток:
-4.52 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-134.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-134.35 USD (7)
Прирост в месяц:
2.11%
Годовой прогноз:
25.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.22 USD
Максимальная:
134.35 USD (21.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.01% (134.35 USD)
По эквити:
35.70% (222.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|950
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|7.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.96 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +64.48 USD
Макс. убыток в серии: -134.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰
✅ Best smart strategic for trading GBPUSD only
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history
Regard,
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
