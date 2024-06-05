СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Nanacuanglory GBP Hedgefund24
Slamet Riadi

Nanacuanglory GBP Hedgefund24

Slamet Riadi
0 отзывов
Надежность
94 недели
0 / 0 USD
Копировать за 87 USD в месяц
прирост с 2024 209%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
950
Прибыльных трейдов:
463 (48.73%)
Убыточных трейдов:
487 (51.26%)
Лучший трейд:
104.96 USD
Худший трейд:
-41.44 USD
Общая прибыль:
3 209.56 USD (180 535 pips)
Общий убыток:
-2 203.55 USD (173 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (64.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
116.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
99.11%
Макс. загрузка депозита:
54.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.49
Длинных трейдов:
462 (48.63%)
Коротких трейдов:
488 (51.37%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
6.93 USD
Средний убыток:
-4.52 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-134.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-134.35 USD (7)
Прирост в месяц:
2.11%
Годовой прогноз:
25.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.22 USD
Максимальная:
134.35 USD (21.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.01% (134.35 USD)
По эквити:
35.70% (222.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 950
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 7.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.96 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +64.48 USD
Макс. убыток в серии: -134.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰

✅ Best smart strategic for trading GBPUSD only
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history

Regard, 
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.