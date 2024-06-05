信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Nanacuanglory GBP Hedgefund24
Slamet Riadi

Nanacuanglory GBP Hedgefund24

Slamet Riadi
0条评论
可靠性
94
0 / 0 USD
每月复制 87 USD per 
增长自 2024 209%
Headway-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
950
盈利交易:
463 (48.73%)
亏损交易:
487 (51.26%)
最好交易:
104.96 USD
最差交易:
-41.44 USD
毛利:
3 209.56 USD (180 535 pips)
毛利亏损:
-2 203.55 USD (173 305 pips)
最大连续赢利:
4 (64.48 USD)
最大连续盈利:
116.80 USD (2)
夏普比率:
0.10
交易活动:
99.11%
最大入金加载:
54.54%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.49
长期交易:
462 (48.63%)
短期交易:
488 (51.37%)
利润因子:
1.46
预期回报:
1.06 USD
平均利润:
6.93 USD
平均损失:
-4.52 USD
最大连续失误:
7 (-134.35 USD)
最大连续亏损:
-134.35 USD (7)
每月增长:
2.11%
年度预测:
25.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
41.22 USD
最大值:
134.35 USD (21.01%)
相对跌幅:
结余:
21.01% (134.35 USD)
净值:
35.70% (222.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 950
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 7.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +104.96 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +64.48 USD
最大连续亏损: -134.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰

✅ Best smart strategic for trading GBPUSD only
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history

Regard, 
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
没有评论
2025.12.10 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 20:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 20:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 02:52
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.97% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 09:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 08:45
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.99% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 08:43
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.72% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 09:52
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.74% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.02 23:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 21:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 15:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Nanacuanglory GBP Hedgefund24
每月87 USD
209%
0
0
USD
1.4K
USD
94
100%
950
48%
99%
1.45
1.06
USD
36%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载