- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
950
盈利交易:
463 (48.73%)
亏损交易:
487 (51.26%)
最好交易:
104.96 USD
最差交易:
-41.44 USD
毛利:
3 209.56 USD (180 535 pips)
毛利亏损:
-2 203.55 USD (173 305 pips)
最大连续赢利:
4 (64.48 USD)
最大连续盈利:
116.80 USD (2)
夏普比率:
0.10
交易活动:
99.11%
最大入金加载:
54.54%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.49
长期交易:
462 (48.63%)
短期交易:
488 (51.37%)
利润因子:
1.46
预期回报:
1.06 USD
平均利润:
6.93 USD
平均损失:
-4.52 USD
最大连续失误:
7 (-134.35 USD)
最大连续亏损:
-134.35 USD (7)
每月增长:
2.11%
年度预测:
25.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
41.22 USD
最大值:
134.35 USD (21.01%)
相对跌幅:
结余:
21.01% (134.35 USD)
净值:
35.70% (222.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|950
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|7.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.96 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +64.48 USD
最大连续亏损: -134.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰
✅ Best smart strategic for trading GBPUSD only
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history
Regard,
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月87 USD
209%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
94
100%
950
48%
99%
1.45
1.06
USD
USD
36%
1:500