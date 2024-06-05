- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
838
Profit Trade:
402 (47.97%)
Loss Trade:
436 (52.03%)
Best Trade:
104.96 USD
Worst Trade:
-41.44 USD
Profitto lordo:
2 884.26 USD (157 382 pips)
Perdita lorda:
-2 039.48 USD (158 455 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (48.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
99.11%
Massimo carico di deposito:
54.54%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.29
Long Trade:
404 (48.21%)
Short Trade:
434 (51.79%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
7.17 USD
Perdita media:
-4.68 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-134.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-134.35 USD (7)
Crescita mensile:
2.50%
Previsione annuale:
30.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.22 USD
Massimale:
134.35 USD (21.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.01% (134.35 USD)
Per equità:
35.70% (222.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|838
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|845
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.96 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +48.34 USD
Massima perdita consecutiva: -134.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰
✅ Best smart strategic for trading GBPUSD only
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history
Regard,
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
173%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
81
100%
838
47%
99%
1.41
1.01
USD
USD
36%
1:500