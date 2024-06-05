- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
955
利益トレード:
467 (48.90%)
損失トレード:
488 (51.10%)
ベストトレード:
104.96 USD
最悪のトレード:
-41.44 USD
総利益:
3 231.11 USD (182 410 pips)
総損失:
-2 206.32 USD (173 570 pips)
最大連続の勝ち:
4 (64.48 USD)
最大連続利益:
116.80 USD (2)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
99.11%
最大入金額:
54.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.63
長いトレード:
463 (48.48%)
短いトレード:
492 (51.52%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
1.07 USD
平均利益:
6.92 USD
平均損失:
-4.52 USD
最大連続の負け:
7 (-134.35 USD)
最大連続損失:
-134.35 USD (7)
月間成長:
3.48%
年間予想:
42.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.22 USD
最大の:
134.35 USD (21.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.01% (134.35 USD)
エクイティによる:
35.70% (222.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|955
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|8.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +104.96 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +64.48 USD
最大連続損失: -134.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰
✅ Best smart strategic for trading GBPUSD only
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history
Regard,
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
