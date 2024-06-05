SinaisSeções
Nanacuanglory GBP Hedgefund24
Slamet Riadi

Nanacuanglory GBP Hedgefund24

Slamet Riadi
0 comentários
Confiabilidade
94 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 87 USD por mês
crescimento desde 2024 213%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
955
Negociações com lucro:
467 (48.90%)
Negociações com perda:
488 (51.10%)
Melhor negociação:
104.96 USD
Pior negociação:
-41.44 USD
Lucro bruto:
3 231.11 USD (182 410 pips)
Perda bruta:
-2 206.32 USD (173 570 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (64.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
116.80 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
99.11%
Depósito máximo carregado:
54.54%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.63
Negociações longas:
463 (48.48%)
Negociações curtas:
492 (51.52%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
6.92 USD
Perda média:
-4.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-134.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-134.35 USD (7)
Crescimento mensal:
3.48%
Previsão anual:
42.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.22 USD
Máximo:
134.35 USD (21.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.01% (134.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.70% (222.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 955
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 8.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +104.96 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +64.48 USD
Máxima perda consecutiva: -134.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰

✅ Best smart strategic for trading GBPUSD only
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history

Regard, 
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
Sem comentários
2025.12.10 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 20:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 20:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 02:52
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.97% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 09:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 08:45
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.99% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 08:43
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.72% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 09:52
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.74% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.02 23:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 21:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 15:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.