- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
955
Negociações com lucro:
467 (48.90%)
Negociações com perda:
488 (51.10%)
Melhor negociação:
104.96 USD
Pior negociação:
-41.44 USD
Lucro bruto:
3 231.11 USD (182 410 pips)
Perda bruta:
-2 206.32 USD (173 570 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (64.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
116.80 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
99.11%
Depósito máximo carregado:
54.54%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.63
Negociações longas:
463 (48.48%)
Negociações curtas:
492 (51.52%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
6.92 USD
Perda média:
-4.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-134.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-134.35 USD (7)
Crescimento mensal:
3.48%
Previsão anual:
42.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.22 USD
Máximo:
134.35 USD (21.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.01% (134.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.70% (222.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|955
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|8.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +104.96 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +64.48 USD
Máxima perda consecutiva: -134.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰
✅ Best smart strategic for trading GBPUSD only
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history
Regard,
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
