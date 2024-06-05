- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
112 (59.25%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (40.74%)
En iyi işlem:
1 169.00 JPY
En kötü işlem:
-1 105.00 JPY
Brüt kâr:
36 319.00 JPY (36 647 pips)
Brüt zarar:
-40 296.00 JPY (39 588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 917.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
2 930.00 JPY (5)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
15.35%
Maks. mevduat yükü:
61.66%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
73 (38.62%)
Satış işlemleri:
116 (61.38%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-21.04 JPY
Ortalama kâr:
324.28 JPY
Ortalama zarar:
-523.32 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 294.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-2 715.00 JPY (3)
Aylık büyüme:
-9.77%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 078.00 JPY
Maksimum:
8 130.00 JPY (45.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.04% (8 130.00 JPY)
Varlığa göre:
8.06% (835.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-35
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-2.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 169.00 JPY
En kötü işlem: -1 105 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 917.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -2 294.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4093
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-27%
0
0
USD
USD
11K
JPY
JPY
68
100%
189
59%
15%
0.90
-21.04
JPY
JPY
45%
1:25