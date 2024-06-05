- 成长
交易:
209
盈利交易:
126 (60.28%)
亏损交易:
83 (39.71%)
最好交易:
1 988.00 JPY
最差交易:
-1 105.00 JPY
毛利:
41 339.00 JPY (41 721 pips)
毛利亏损:
-42 172.00 JPY (41 310 pips)
最大连续赢利:
7 (1 917.00 JPY)
最大连续盈利:
2 930.00 JPY (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
15.35%
最大入金加载:
61.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.10
长期交易:
82 (39.23%)
短期交易:
127 (60.77%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-3.99 JPY
平均利润:
328.09 JPY
平均损失:
-508.10 JPY
最大连续失误:
5 (-2 294.00 JPY)
最大连续亏损:
-2 715.00 JPY (3)
每月增长:
6.56%
年度预测:
79.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5 078.00 JPY
最大值:
8 130.00 JPY (45.04%)
相对跌幅:
结余:
45.04% (8 130.00 JPY)
净值:
8.06% (835.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|495
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 988.00 JPY
最差交易: -1 105 JPY
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 917.00 JPY
最大连续亏损: -2 294.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-S2-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
