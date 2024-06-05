信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DipDiver
Raita Miyaji

DipDiver

Raita Miyaji
81
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -6%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
209
盈利交易:
126 (60.28%)
亏损交易:
83 (39.71%)
最好交易:
1 988.00 JPY
最差交易:
-1 105.00 JPY
毛利:
41 339.00 JPY (41 721 pips)
毛利亏损:
-42 172.00 JPY (41 310 pips)
最大连续赢利:
7 (1 917.00 JPY)
最大连续盈利:
2 930.00 JPY (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
15.35%
最大入金加载:
61.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.10
长期交易:
82 (39.23%)
短期交易:
127 (60.77%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-3.99 JPY
平均利润:
328.09 JPY
平均损失:
-508.10 JPY
最大连续失误:
5 (-2 294.00 JPY)
最大连续亏损:
-2 715.00 JPY (3)
每月增长:
6.56%
年度预测:
79.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5 078.00 JPY
最大值:
8 130.00 JPY (45.04%)
相对跌幅:
结余:
45.04% (8 130.00 JPY)
净值:
8.06% (835.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 495
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 988.00 JPY
最差交易: -1 105 JPY
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 917.00 JPY
最大连续亏损: -2 294.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-S2-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 更多...
没有评论
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 23:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 06:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.18 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
