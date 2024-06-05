シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DipDiver
Raita Miyaji

DipDiver

Raita Miyaji
レビュー0件
81週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -6%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
209
利益トレード:
126 (60.28%)
損失トレード:
83 (39.71%)
ベストトレード:
1 988.00 JPY
最悪のトレード:
-1 105.00 JPY
総利益:
41 339.00 JPY (41 721 pips)
総損失:
-42 172.00 JPY (41 310 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 917.00 JPY)
最大連続利益:
2 930.00 JPY (5)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
15.35%
最大入金額:
61.66%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.10
長いトレード:
82 (39.23%)
短いトレード:
127 (60.77%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-3.99 JPY
平均利益:
328.09 JPY
平均損失:
-508.10 JPY
最大連続の負け:
5 (-2 294.00 JPY)
最大連続損失:
-2 715.00 JPY (3)
月間成長:
6.56%
年間予想:
79.58%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 078.00 JPY
最大の:
8 130.00 JPY (45.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.04% (8 130.00 JPY)
エクイティによる:
8.06% (835.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 495
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 988.00 JPY
最悪のトレード: -1 105 JPY
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 917.00 JPY
最大連続損失: -2 294.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-S2-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 23:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 06:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.18 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DipDiver
30 USD/月
-6%
0
0
USD
14K
JPY
81
100%
209
60%
15%
0.98
-3.99
JPY
45%
1:25
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください