Raita Miyaji

DipDiver

Raita Miyaji
0 comentários
81 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -6%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
209
Negociações com lucro:
126 (60.28%)
Negociações com perda:
83 (39.71%)
Melhor negociação:
1 988.00 JPY
Pior negociação:
-1 105.00 JPY
Lucro bruto:
41 339.00 JPY (41 721 pips)
Perda bruta:
-42 172.00 JPY (41 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 917.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
2 930.00 JPY (5)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
15.35%
Depósito máximo carregado:
61.66%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.10
Negociações longas:
82 (39.23%)
Negociações curtas:
127 (60.77%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-3.99 JPY
Lucro médio:
328.09 JPY
Perda média:
-508.10 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 294.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-2 715.00 JPY (3)
Crescimento mensal:
6.56%
Previsão anual:
79.58%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 078.00 JPY
Máximo:
8 130.00 JPY (45.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.04% (8 130.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
8.06% (835.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 495
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 988.00 JPY
Pior negociação: -1 105 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 917.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -2 294.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-S2-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 mais ...
Sem comentários
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 23:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 06:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.18 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
