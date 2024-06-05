- Crescimento
Negociações:
209
Negociações com lucro:
126 (60.28%)
Negociações com perda:
83 (39.71%)
Melhor negociação:
1 988.00 JPY
Pior negociação:
-1 105.00 JPY
Lucro bruto:
41 339.00 JPY (41 721 pips)
Perda bruta:
-42 172.00 JPY (41 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 917.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
2 930.00 JPY (5)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
15.35%
Depósito máximo carregado:
61.66%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.10
Negociações longas:
82 (39.23%)
Negociações curtas:
127 (60.77%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-3.99 JPY
Lucro médio:
328.09 JPY
Perda média:
-508.10 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 294.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-2 715.00 JPY (3)
Crescimento mensal:
6.56%
Previsão anual:
79.58%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 078.00 JPY
Máximo:
8 130.00 JPY (45.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.04% (8 130.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
8.06% (835.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|495
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 988.00 JPY
Pior negociação: -1 105 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 917.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -2 294.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-S2-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
