Raita Miyaji

DipDiver

Raita Miyaji
0 отзывов
81 неделя
0 / 0 USD
30 USD в месяц
прирост с 2024 -6%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
209
Прибыльных трейдов:
126 (60.28%)
Убыточных трейдов:
83 (39.71%)
Лучший трейд:
1 988.00 JPY
Худший трейд:
-1 105.00 JPY
Общая прибыль:
41 339.00 JPY (41 721 pips)
Общий убыток:
-42 172.00 JPY (41 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 917.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
2 930.00 JPY (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
15.35%
Макс. загрузка депозита:
61.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
82 (39.23%)
Коротких трейдов:
127 (60.77%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-3.99 JPY
Средняя прибыль:
328.09 JPY
Средний убыток:
-508.10 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 294.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-2 715.00 JPY (3)
Прирост в месяц:
6.56%
Годовой прогноз:
79.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 078.00 JPY
Максимальная:
8 130.00 JPY (45.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.04% (8 130.00 JPY)
По эквити:
8.06% (835.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 495
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 988.00 JPY
Худший трейд: -1 105 JPY
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 917.00 JPY
Макс. убыток в серии: -2 294.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-S2-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
еще 3...
Нет отзывов
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 23:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 06:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.18 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DipDiver
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
14K
JPY
81
100%
209
60%
15%
0.98
-3.99
JPY
45%
1:25


Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

