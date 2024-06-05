- Прирост
Всего трейдов:
209
Прибыльных трейдов:
126 (60.28%)
Убыточных трейдов:
83 (39.71%)
Лучший трейд:
1 988.00 JPY
Худший трейд:
-1 105.00 JPY
Общая прибыль:
41 339.00 JPY (41 721 pips)
Общий убыток:
-42 172.00 JPY (41 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 917.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
2 930.00 JPY (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
15.35%
Макс. загрузка депозита:
61.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
82 (39.23%)
Коротких трейдов:
127 (60.77%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-3.99 JPY
Средняя прибыль:
328.09 JPY
Средний убыток:
-508.10 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 294.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-2 715.00 JPY (3)
Прирост в месяц:
6.56%
Годовой прогноз:
79.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 078.00 JPY
Максимальная:
8 130.00 JPY (45.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.04% (8 130.00 JPY)
По эквити:
8.06% (835.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|495
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 988.00 JPY
Худший трейд: -1 105 JPY
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 917.00 JPY
Макс. убыток в серии: -2 294.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-S2-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
Нет отзывов
