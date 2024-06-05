SeñalesSecciones
Raita Miyaji

DipDiver

Raita Miyaji
0 comentarios
81 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -6%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
209
Transacciones Rentables:
126 (60.28%)
Transacciones Irrentables:
83 (39.71%)
Mejor transacción:
1 988.00 JPY
Peor transacción:
-1 105.00 JPY
Beneficio Bruto:
41 339.00 JPY (41 721 pips)
Pérdidas Brutas:
-42 172.00 JPY (41 310 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 917.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
2 930.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
15.35%
Carga máxima del depósito:
61.66%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.10
Transacciones Largas:
82 (39.23%)
Transacciones Cortas:
127 (60.77%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-3.99 JPY
Beneficio medio:
328.09 JPY
Pérdidas medias:
-508.10 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-2 294.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 715.00 JPY (3)
Crecimiento al mes:
6.56%
Pronóstico anual:
79.58%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 078.00 JPY
Máxima:
8 130.00 JPY (45.04%)
Reducción relativa:
De balance:
45.04% (8 130.00 JPY)
De fondos:
8.06% (835.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 495
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 988.00 JPY
Peor transacción: -1 105 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 917.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -2 294.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-S2-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
otros 3...
No hay comentarios
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 23:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 06:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.18 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
