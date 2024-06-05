- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
209
Transacciones Rentables:
126 (60.28%)
Transacciones Irrentables:
83 (39.71%)
Mejor transacción:
1 988.00 JPY
Peor transacción:
-1 105.00 JPY
Beneficio Bruto:
41 339.00 JPY (41 721 pips)
Pérdidas Brutas:
-42 172.00 JPY (41 310 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 917.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
2 930.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
15.35%
Carga máxima del depósito:
61.66%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.10
Transacciones Largas:
82 (39.23%)
Transacciones Cortas:
127 (60.77%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-3.99 JPY
Beneficio medio:
328.09 JPY
Pérdidas medias:
-508.10 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-2 294.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 715.00 JPY (3)
Crecimiento al mes:
6.56%
Pronóstico anual:
79.58%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 078.00 JPY
Máxima:
8 130.00 JPY (45.04%)
Reducción relativa:
De balance:
45.04% (8 130.00 JPY)
De fondos:
8.06% (835.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|495
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 988.00 JPY
Peor transacción: -1 105 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 917.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -2 294.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-S2-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
otros 3...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
