Raita Miyaji

DipDiver

Raita Miyaji
0 avis
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -27%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
189
Bénéfice trades:
112 (59.25%)
Perte trades:
77 (40.74%)
Meilleure transaction:
1 169.00 JPY
Pire transaction:
-1 105.00 JPY
Bénéfice brut:
36 319.00 JPY (36 647 pips)
Perte brute:
-40 296.00 JPY (39 588 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (1 917.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
2 930.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
15.35%
Charge de dépôt maximale:
61.66%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.49
Longs trades:
73 (38.62%)
Courts trades:
116 (61.38%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-21.04 JPY
Bénéfice moyen:
324.28 JPY
Perte moyenne:
-523.32 JPY
Pertes consécutives maximales:
5 (-2 294.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-2 715.00 JPY (3)
Croissance mensuelle:
-7.70%
Prévision annuelle:
-93.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 078.00 JPY
Maximal:
8 130.00 JPY (45.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.04% (8 130.00 JPY)
Par fonds propres:
8.06% (835.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -35
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -2.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 169.00 JPY
Pire transaction: -1 105 JPY
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 917.00 JPY
Perte consécutive maximale: -2 294.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-S2-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4093
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 plus...
Aucun avis
2025.08.06 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.18 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 05:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 309 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 23:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 19:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 06:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 04:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.17 01:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.