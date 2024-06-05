- Crescita
Trade:
189
Profit Trade:
112 (59.25%)
Loss Trade:
77 (40.74%)
Best Trade:
1 169.00 JPY
Worst Trade:
-1 105.00 JPY
Profitto lordo:
36 319.00 JPY (36 647 pips)
Perdita lorda:
-40 296.00 JPY (39 588 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 917.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
2 930.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
15.35%
Massimo carico di deposito:
61.66%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
73 (38.62%)
Short Trade:
116 (61.38%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-21.04 JPY
Profitto medio:
324.28 JPY
Perdita media:
-523.32 JPY
Massime perdite consecutive:
5 (-2 294.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-2 715.00 JPY (3)
Crescita mensile:
-9.77%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 078.00 JPY
Massimale:
8 130.00 JPY (45.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.04% (8 130.00 JPY)
Per equità:
8.06% (835.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-35
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-2.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4093
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-27%
0
0
USD
USD
11K
JPY
JPY
68
100%
189
59%
15%
0.90
-21.04
JPY
JPY
45%
1:25