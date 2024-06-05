- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
209
Gewinntrades:
126 (60.28%)
Verlusttrades:
83 (39.71%)
Bester Trade:
1 988.00 JPY
Schlechtester Trade:
-1 105.00 JPY
Bruttoprofit:
41 339.00 JPY (41 721 pips)
Bruttoverlust:
-42 172.00 JPY (41 310 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 917.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 930.00 JPY (5)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
15.35%
Max deposit load:
61.66%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.10
Long-Positionen:
82 (39.23%)
Short-Positionen:
127 (60.77%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.99 JPY
Durchschnittlicher Profit:
328.09 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-508.10 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-2 294.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 715.00 JPY (3)
Wachstum pro Monat :
6.56%
Jahresprognose:
79.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 078.00 JPY
Maximaler:
8 130.00 JPY (45.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.04% (8 130.00 JPY)
Kapital:
8.06% (835.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|495
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 988.00 JPY
Schlechtester Trade: -1 105 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 917.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 294.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-S2-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
