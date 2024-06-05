SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DipDiver
Raita Miyaji

DipDiver

Raita Miyaji
0 Bewertungen
81 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -6%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
209
Gewinntrades:
126 (60.28%)
Verlusttrades:
83 (39.71%)
Bester Trade:
1 988.00 JPY
Schlechtester Trade:
-1 105.00 JPY
Bruttoprofit:
41 339.00 JPY (41 721 pips)
Bruttoverlust:
-42 172.00 JPY (41 310 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 917.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 930.00 JPY (5)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
15.35%
Max deposit load:
61.66%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.10
Long-Positionen:
82 (39.23%)
Short-Positionen:
127 (60.77%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.99 JPY
Durchschnittlicher Profit:
328.09 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-508.10 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-2 294.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 715.00 JPY (3)
Wachstum pro Monat :
6.56%
Jahresprognose:
79.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 078.00 JPY
Maximaler:
8 130.00 JPY (45.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.04% (8 130.00 JPY)
Kapital:
8.06% (835.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 495
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 988.00 JPY
Schlechtester Trade: -1 105 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 917.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 294.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-S2-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
noch 3 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 23:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 06:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.18 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
DipDiver
30 USD pro Monat
-6%
0
0
USD
14K
JPY
81
100%
209
60%
15%
0.98
-3.99
JPY
45%
1:25
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.