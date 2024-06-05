시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / DipDiver
Raita Miyaji

DipDiver

Raita Miyaji
0 리뷰
81
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -6%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
209
이익 거래:
126 (60.28%)
손실 거래:
83 (39.71%)
최고의 거래:
1 988.00 JPY
최악의 거래:
-1 105.00 JPY
총 수익:
41 339.00 JPY (41 721 pips)
총 손실:
-42 172.00 JPY (41 310 pips)
연속 최대 이익:
7 (1 917.00 JPY)
연속 최대 이익:
2 930.00 JPY (5)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
15.35%
최대 입금량:
61.66%
최근 거래:
14 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
-0.10
롱(주식매수):
82 (39.23%)
숏(주식차입매도):
127 (60.77%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-3.99 JPY
평균 이익:
328.09 JPY
평균 손실:
-508.10 JPY
연속 최대 손실:
5 (-2 294.00 JPY)
연속 최대 손실:
-2 715.00 JPY (3)
월별 성장률:
5.58%
연간 예측:
67.73%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 078.00 JPY
최대한의:
8 130.00 JPY (45.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.04% (8 130.00 JPY)
자본금별:
8.06% (835.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 495
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 988.00 JPY
최악의 거래: -1 105 JPY
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 917.00 JPY
연속 최대 손실: -2 294.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-S2-Main"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 더...
리뷰 없음
2025.12.30 01:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 23:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 06:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.18 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DipDiver
월별 30 USD
-6%
0
0
USD
14K
JPY
81
100%
209
60%
15%
0.98
-3.99
JPY
45%
1:25
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.