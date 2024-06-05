- 자본
- 축소
트레이드:
209
이익 거래:
126 (60.28%)
손실 거래:
83 (39.71%)
최고의 거래:
1 988.00 JPY
최악의 거래:
-1 105.00 JPY
총 수익:
41 339.00 JPY (41 721 pips)
총 손실:
-42 172.00 JPY (41 310 pips)
연속 최대 이익:
7 (1 917.00 JPY)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
15.35%
최대 입금량:
61.66%
최근 거래:
14 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
-0.10
롱(주식매수):
82 (39.23%)
숏(주식차입매도):
127 (60.77%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-3.99 JPY
평균 이익:
328.09 JPY
평균 손실:
-508.10 JPY
연속 최대 손실:
5 (-2 294.00 JPY)
연속 최대 손실:
-2 715.00 JPY (3)
월별 성장률:
5.58%
연간 예측:
67.73%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 078.00 JPY
최대한의:
8 130.00 JPY (45.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.04% (8 130.00 JPY)
자본금별:
8.06% (835.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|495
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 988.00 JPY
최악의 거래: -1 105 JPY
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 917.00 JPY
연속 최대 손실: -2 294.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-S2-Main"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
14K
JPY
JPY
81
100%
209
60%
15%
0.98
-3.99
JPY
JPY
45%
1:25