I Gede Yudi Putra Aryawan

Yudikputra93

I Gede Yudi Putra Aryawan
0 inceleme
Güvenilirlik
88 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 11%
MRGMegaBerjangka-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
669
Kârla kapanan işlemler:
281 (42.00%)
Zararla kapanan işlemler:
388 (58.00%)
En iyi işlem:
1 172.40 USD
En kötü işlem:
-760.85 USD
Brüt kâr:
53 959.79 USD (623 832 pips)
Brüt zarar:
-53 349.73 USD (522 942 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (3 563.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 563.80 USD (14)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
63.38%
Maks. mevduat yükü:
12.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
440 (65.77%)
Satış işlemleri:
229 (34.23%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
192.03 USD
Ortalama zarar:
-137.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-3 604.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 604.23 USD (15)
Aylık büyüme:
43.17%
Yıllık tahmin:
523.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 139.35 USD
Maksimum:
8 369.33 USD (90.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.37% (8 369.33 USD)
Varlığa göre:
12.68% (1 682.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 420
GBPJPY 89
USDJPY 60
EURJPY 58
AUDUSD 42
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.3K
GBPJPY -330
USDJPY -2.6K
EURJPY -108
AUDUSD 278
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 108K
GBPJPY -3.1K
USDJPY -4K
EURJPY -430
AUDUSD 912
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 172.40 USD
En kötü işlem: -761 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +3 563.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 604.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MRGMegaBerjangka-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 13:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 453 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 15:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.03 07:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.30 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.19 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.18 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.13 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.29 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.26 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.07 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.05 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
