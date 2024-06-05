SignauxSections
I Gede Yudi Putra Aryawan

Yudikputra93

I Gede Yudi Putra Aryawan
0 avis
Fiabilité
88 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 11%
MRGMegaBerjangka-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
669
Bénéfice trades:
281 (42.00%)
Perte trades:
388 (58.00%)
Meilleure transaction:
1 172.40 USD
Pire transaction:
-760.85 USD
Bénéfice brut:
53 959.79 USD (623 832 pips)
Perte brute:
-53 349.73 USD (522 942 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (3 563.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 563.80 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
63.38%
Charge de dépôt maximale:
12.21%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.07
Longs trades:
440 (65.77%)
Courts trades:
229 (34.23%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.91 USD
Bénéfice moyen:
192.03 USD
Perte moyenne:
-137.50 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-3 604.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 604.23 USD (15)
Croissance mensuelle:
46.06%
Prévision annuelle:
558.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 139.35 USD
Maximal:
8 369.33 USD (90.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.37% (8 369.33 USD)
Par fonds propres:
12.68% (1 682.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 420
GBPJPY 89
USDJPY 60
EURJPY 58
AUDUSD 42
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.3K
GBPJPY -330
USDJPY -2.6K
EURJPY -108
AUDUSD 278
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 108K
GBPJPY -3.1K
USDJPY -4K
EURJPY -430
AUDUSD 912
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 172.40 USD
Pire transaction: -761 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +3 563.80 USD
Perte consécutive maximale: -3 604.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MRGMegaBerjangka-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 13:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 453 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 15:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.03 07:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.30 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.19 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.18 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.13 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.29 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.26 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.07 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.05 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
Copier

