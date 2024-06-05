- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
946
Negociações com lucro:
414 (43.76%)
Negociações com perda:
532 (56.24%)
Melhor negociação:
3 104.58 USD
Pior negociação:
-1 025.51 USD
Lucro bruto:
159 893.09 USD (1 285 011 pips)
Perda bruta:
-126 064.86 USD (896 439 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (13 435.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 435.68 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
66.53%
Depósito máximo carregado:
12.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
654 (69.13%)
Negociações curtas:
292 (30.87%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
35.76 USD
Lucro médio:
386.22 USD
Perda média:
-236.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-3 604.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 437.00 USD (14)
Crescimento mensal:
17.73%
Previsão anual:
215.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 139.35 USD
Máximo:
18 131.95 USD (39.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.37% (8 369.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.68% (1 682.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|684
|GBPJPY
|90
|EURJPY
|61
|USDJPY
|61
|AUDUSD
|43
|EURUSD
|3
|CHFJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|37K
|GBPJPY
|-363
|EURJPY
|319
|USDJPY
|-2.7K
|AUDUSD
|247
|EURUSD
|-202
|CHFJPY
|-1K
|GBPUSD
|132
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|397K
|GBPJPY
|-3.1K
|EURJPY
|23
|USDJPY
|-4.7K
|AUDUSD
|915
|EURUSD
|-248
|CHFJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|519
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 104.58 USD
Pior negociação: -1 026 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +13 435.68 USD
Máxima perda consecutiva: -3 604.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MRGMegaBerjangka-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
18%
0
0
USD
USD
49K
USD
USD
101
0%
946
43%
67%
1.26
35.76
USD
USD
49%
1:50