I Gede Yudi Putra Aryawan

DONT PANIC BROW

I Gede Yudi Putra Aryawan
Confiabilidade
101 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 18%
MRGMegaBerjangka-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
946
Negociações com lucro:
414 (43.76%)
Negociações com perda:
532 (56.24%)
Melhor negociação:
3 104.58 USD
Pior negociação:
-1 025.51 USD
Lucro bruto:
159 893.09 USD (1 285 011 pips)
Perda bruta:
-126 064.86 USD (896 439 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (13 435.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 435.68 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
66.53%
Depósito máximo carregado:
12.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
654 (69.13%)
Negociações curtas:
292 (30.87%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
35.76 USD
Lucro médio:
386.22 USD
Perda média:
-236.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-3 604.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 437.00 USD (14)
Crescimento mensal:
17.73%
Previsão anual:
215.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 139.35 USD
Máximo:
18 131.95 USD (39.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.37% (8 369.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.68% (1 682.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 684
GBPJPY 90
EURJPY 61
USDJPY 61
AUDUSD 43
EURUSD 3
CHFJPY 3
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 37K
GBPJPY -363
EURJPY 319
USDJPY -2.7K
AUDUSD 247
EURUSD -202
CHFJPY -1K
GBPUSD 132
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 397K
GBPJPY -3.1K
EURJPY 23
USDJPY -4.7K
AUDUSD 915
EURUSD -248
CHFJPY -1.9K
GBPUSD 519
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 104.58 USD
Pior negociação: -1 026 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +13 435.68 USD
Máxima perda consecutiva: -3 604.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MRGMegaBerjangka-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 17:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DONT PANIC BROW
30 USD por mês
18%
0
0
USD
49K
USD
101
0%
946
43%
67%
1.26
35.76
USD
49%
1:50
Copiar

