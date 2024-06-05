- 성장
트레이드:
983
이익 거래:
433 (44.04%)
손실 거래:
550 (55.95%)
최고의 거래:
3 104.58 USD
최악의 거래:
-1 025.51 USD
총 수익:
171 857.63 USD (1 376 808 pips)
총 손실:
-132 609.16 USD (943 916 pips)
연속 최대 이익:
16 (13 435.68 USD)
연속 최대 이익:
13 435.68 USD (16)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
66.53%
최대 입금량:
12.21%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.16
롱(주식매수):
688 (69.99%)
숏(주식차입매도):
295 (30.01%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
39.93 USD
평균 이익:
396.90 USD
평균 손실:
-241.11 USD
연속 최대 손실:
15 (-3 604.23 USD)
연속 최대 손실:
-10 437.00 USD (14)
월별 성장률:
37.75%
연간 예측:
458.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 139.35 USD
최대한의:
18 131.95 USD (39.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.37% (8 369.33 USD)
자본금별:
12.68% (1 682.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|721
|GBPJPY
|90
|EURJPY
|61
|USDJPY
|61
|AUDUSD
|43
|EURUSD
|3
|CHFJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|43K
|GBPJPY
|-363
|EURJPY
|319
|USDJPY
|-2.7K
|AUDUSD
|247
|EURUSD
|-202
|CHFJPY
|-1K
|GBPUSD
|132
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|442K
|GBPJPY
|-3.1K
|EURJPY
|23
|USDJPY
|-4.7K
|AUDUSD
|915
|EURUSD
|-248
|CHFJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|519
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 104.58 USD
최악의 거래: -1 026 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +13 435.68 USD
연속 최대 손실: -3 604.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MRGMegaBerjangka-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
