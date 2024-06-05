- 成长
交易:
941
盈利交易:
412 (43.78%)
亏损交易:
529 (56.22%)
最好交易:
3 104.58 USD
最差交易:
-1 025.51 USD
毛利:
158 547.15 USD (1 275 799 pips)
毛利亏损:
-125 184.11 USD (891 975 pips)
最大连续赢利:
16 (13 435.68 USD)
最大连续盈利:
13 435.68 USD (16)
夏普比率:
0.07
交易活动:
66.53%
最大入金加载:
12.21%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.84
长期交易:
649 (68.97%)
短期交易:
292 (31.03%)
利润因子:
1.27
预期回报:
35.45 USD
平均利润:
384.82 USD
平均损失:
-236.64 USD
最大连续失误:
15 (-3 604.23 USD)
最大连续亏损:
-10 437.00 USD (14)
每月增长:
18.03%
年度预测:
218.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 139.35 USD
最大值:
18 131.95 USD (39.75%)
相对跌幅:
结余:
49.37% (8 369.33 USD)
净值:
12.68% (1 682.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|679
|GBPJPY
|90
|EURJPY
|61
|USDJPY
|61
|AUDUSD
|43
|EURUSD
|3
|CHFJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|37K
|GBPJPY
|-363
|EURJPY
|319
|USDJPY
|-2.7K
|AUDUSD
|247
|EURUSD
|-202
|CHFJPY
|-1K
|GBPUSD
|132
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|393K
|GBPJPY
|-3.1K
|EURJPY
|23
|USDJPY
|-4.7K
|AUDUSD
|915
|EURUSD
|-248
|CHFJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|519
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 104.58 USD
最差交易: -1 026 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +13 435.68 USD
最大连续亏损: -3 604.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MRGMegaBerjangka-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
