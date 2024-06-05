- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
939
Прибыльных трейдов:
412 (43.87%)
Убыточных трейдов:
527 (56.12%)
Лучший трейд:
3 104.58 USD
Худший трейд:
-1 025.51 USD
Общая прибыль:
158 547.15 USD (1 275 799 pips)
Общий убыток:
-124 290.19 USD (889 557 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (13 435.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 435.68 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
65.47%
Макс. загрузка депозита:
12.21%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.89
Длинных трейдов:
647 (68.90%)
Коротких трейдов:
292 (31.10%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
36.48 USD
Средняя прибыль:
384.82 USD
Средний убыток:
-235.84 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-3 604.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 437.00 USD (14)
Прирост в месяц:
15.02%
Годовой прогноз:
182.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 139.35 USD
Максимальная:
18 131.95 USD (39.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.37% (8 369.33 USD)
По эквити:
12.68% (1 682.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|678
|GBPJPY
|90
|EURJPY
|61
|USDJPY
|61
|AUDUSD
|43
|EURUSD
|3
|CHFJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|37K
|GBPJPY
|-363
|EURJPY
|319
|USDJPY
|-2.7K
|AUDUSD
|247
|EURUSD
|-202
|CHFJPY
|-554
|GBPUSD
|132
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|395K
|GBPJPY
|-3.1K
|EURJPY
|23
|USDJPY
|-4.7K
|AUDUSD
|915
|EURUSD
|-248
|CHFJPY
|-1.5K
|GBPUSD
|519
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 104.58 USD
Худший трейд: -1 026 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +13 435.68 USD
Макс. убыток в серии: -3 604.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MRGMegaBerjangka-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
49K
USD
USD
100
0%
939
43%
65%
1.27
36.48
USD
USD
49%
1:50