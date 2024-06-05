СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DONT PANIC BROW
I Gede Yudi Putra Aryawan

DONT PANIC BROW

I Gede Yudi Putra Aryawan
0 отзывов
Надежность
100 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 19%
MRGMegaBerjangka-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
939
Прибыльных трейдов:
412 (43.87%)
Убыточных трейдов:
527 (56.12%)
Лучший трейд:
3 104.58 USD
Худший трейд:
-1 025.51 USD
Общая прибыль:
158 547.15 USD (1 275 799 pips)
Общий убыток:
-124 290.19 USD (889 557 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (13 435.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 435.68 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
65.47%
Макс. загрузка депозита:
12.21%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.89
Длинных трейдов:
647 (68.90%)
Коротких трейдов:
292 (31.10%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
36.48 USD
Средняя прибыль:
384.82 USD
Средний убыток:
-235.84 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-3 604.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 437.00 USD (14)
Прирост в месяц:
15.02%
Годовой прогноз:
182.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 139.35 USD
Максимальная:
18 131.95 USD (39.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.37% (8 369.33 USD)
По эквити:
12.68% (1 682.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 678
GBPJPY 90
EURJPY 61
USDJPY 61
AUDUSD 43
EURUSD 3
CHFJPY 2
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 37K
GBPJPY -363
EURJPY 319
USDJPY -2.7K
AUDUSD 247
EURUSD -202
CHFJPY -554
GBPUSD 132
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 395K
GBPJPY -3.1K
EURJPY 23
USDJPY -4.7K
AUDUSD 915
EURUSD -248
CHFJPY -1.5K
GBPUSD 519
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 104.58 USD
Худший трейд: -1 026 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +13 435.68 USD
Макс. убыток в серии: -3 604.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MRGMegaBerjangka-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 17:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DONT PANIC BROW
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
49K
USD
100
0%
939
43%
65%
1.27
36.48
USD
49%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.