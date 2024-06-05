SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / DONT PANIC BROW
I Gede Yudi Putra Aryawan

DONT PANIC BROW

I Gede Yudi Putra Aryawan
0 comentarios
Fiabilidad
101 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 18%
MRGMegaBerjangka-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
946
Transacciones Rentables:
414 (43.76%)
Transacciones Irrentables:
532 (56.24%)
Mejor transacción:
3 104.58 USD
Peor transacción:
-1 025.51 USD
Beneficio Bruto:
159 893.09 USD (1 285 011 pips)
Pérdidas Brutas:
-126 064.86 USD (896 439 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (13 435.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 435.68 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
66.53%
Carga máxima del depósito:
12.21%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.87
Transacciones Largas:
654 (69.13%)
Transacciones Cortas:
292 (30.87%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
35.76 USD
Beneficio medio:
386.22 USD
Pérdidas medias:
-236.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-3 604.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10 437.00 USD (14)
Crecimiento al mes:
17.73%
Pronóstico anual:
215.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 139.35 USD
Máxima:
18 131.95 USD (39.75%)
Reducción relativa:
De balance:
49.37% (8 369.33 USD)
De fondos:
12.68% (1 682.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 684
GBPJPY 90
EURJPY 61
USDJPY 61
AUDUSD 43
EURUSD 3
CHFJPY 3
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 37K
GBPJPY -363
EURJPY 319
USDJPY -2.7K
AUDUSD 247
EURUSD -202
CHFJPY -1K
GBPUSD 132
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 397K
GBPJPY -3.1K
EURJPY 23
USDJPY -4.7K
AUDUSD 915
EURUSD -248
CHFJPY -1.9K
GBPUSD 519
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 104.58 USD
Peor transacción: -1 026 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +13 435.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 604.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MRGMegaBerjangka-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 17:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DONT PANIC BROW
30 USD al mes
18%
0
0
USD
49K
USD
101
0%
946
43%
67%
1.26
35.76
USD
49%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.