I Gede Yudi Putra Aryawan

Yudikputra93

I Gede Yudi Putra Aryawan
0 recensioni
Affidabilità
88 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 11%
MRGMegaBerjangka-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
669
Profit Trade:
281 (42.00%)
Loss Trade:
388 (58.00%)
Best Trade:
1 172.40 USD
Worst Trade:
-760.85 USD
Profitto lordo:
53 959.79 USD (623 832 pips)
Perdita lorda:
-53 349.73 USD (522 942 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (3 563.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 563.80 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
63.38%
Massimo carico di deposito:
12.21%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
440 (65.77%)
Short Trade:
229 (34.23%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
192.03 USD
Perdita media:
-137.50 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-3 604.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 604.23 USD (15)
Crescita mensile:
46.06%
Previsione annuale:
558.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 139.35 USD
Massimale:
8 369.33 USD (90.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.37% (8 369.33 USD)
Per equità:
12.68% (1 682.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 420
GBPJPY 89
USDJPY 60
EURJPY 58
AUDUSD 42
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.3K
GBPJPY -330
USDJPY -2.6K
EURJPY -108
AUDUSD 278
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 108K
GBPJPY -3.1K
USDJPY -4K
EURJPY -430
AUDUSD 912
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 172.40 USD
Worst Trade: -761 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +3 563.80 USD
Massima perdita consecutiva: -3 604.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MRGMegaBerjangka-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 13:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 453 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 15:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.03 07:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.30 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.19 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.18 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.13 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.29 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.26 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.07 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.05 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
