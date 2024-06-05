SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DONT PANIC BROW
I Gede Yudi Putra Aryawan

DONT PANIC BROW

I Gede Yudi Putra Aryawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
101 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 18%
MRGMegaBerjangka-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
951
Gewinntrades:
415 (43.63%)
Verlusttrades:
536 (56.36%)
Bester Trade:
3 104.58 USD
Schlechtester Trade:
-1 025.51 USD
Bruttoprofit:
160 697.69 USD (1 289 054 pips)
Bruttoverlust:
-127 193.35 USD (903 459 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (13 435.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 435.68 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
66.53%
Max deposit load:
12.21%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.85
Long-Positionen:
658 (69.19%)
Short-Positionen:
293 (30.81%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
35.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
387.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-237.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-3 604.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 437.00 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-0.25%
Jahresprognose:
-3.08%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 139.35 USD
Maximaler:
18 131.95 USD (39.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.37% (8 369.33 USD)
Kapital:
12.68% (1 682.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 689
GBPJPY 90
EURJPY 61
USDJPY 61
AUDUSD 43
EURUSD 3
CHFJPY 3
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 37K
GBPJPY -363
EURJPY 319
USDJPY -2.7K
AUDUSD 247
EURUSD -202
CHFJPY -1K
GBPUSD 132
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 394K
GBPJPY -3.1K
EURJPY 23
USDJPY -4.7K
AUDUSD 915
EURUSD -248
CHFJPY -1.9K
GBPUSD 519
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 104.58 USD
Schlechtester Trade: -1 026 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13 435.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 604.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MRGMegaBerjangka-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 17:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
DONT PANIC BROW
30 USD pro Monat
18%
0
0
USD
48K
USD
101
0%
951
43%
67%
1.26
35.23
USD
49%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.