- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
951
Gewinntrades:
415 (43.63%)
Verlusttrades:
536 (56.36%)
Bester Trade:
3 104.58 USD
Schlechtester Trade:
-1 025.51 USD
Bruttoprofit:
160 697.69 USD (1 289 054 pips)
Bruttoverlust:
-127 193.35 USD (903 459 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (13 435.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 435.68 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
66.53%
Max deposit load:
12.21%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.85
Long-Positionen:
658 (69.19%)
Short-Positionen:
293 (30.81%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
35.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
387.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-237.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-3 604.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 437.00 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-0.25%
Jahresprognose:
-3.08%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 139.35 USD
Maximaler:
18 131.95 USD (39.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.37% (8 369.33 USD)
Kapital:
12.68% (1 682.12 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|689
|GBPJPY
|90
|EURJPY
|61
|USDJPY
|61
|AUDUSD
|43
|EURUSD
|3
|CHFJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|37K
|GBPJPY
|-363
|EURJPY
|319
|USDJPY
|-2.7K
|AUDUSD
|247
|EURUSD
|-202
|CHFJPY
|-1K
|GBPUSD
|132
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|394K
|GBPJPY
|-3.1K
|EURJPY
|23
|USDJPY
|-4.7K
|AUDUSD
|915
|EURUSD
|-248
|CHFJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|519
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 104.58 USD
Schlechtester Trade: -1 026 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13 435.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 604.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MRGMegaBerjangka-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
18%
0
0
USD
USD
48K
USD
USD
101
0%
951
43%
67%
1.26
35.23
USD
USD
49%
1:50