Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
946
利益トレード:
414 (43.76%)
損失トレード:
532 (56.24%)
ベストトレード:
3 104.58 USD
最悪のトレード:
-1 025.51 USD
総利益:
159 893.09 USD (1 285 011 pips)
総損失:
-126 064.86 USD (896 439 pips)
最大連続の勝ち:
16 (13 435.68 USD)
最大連続利益:
13 435.68 USD (16)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
66.53%
最大入金額:
12.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.87
長いトレード:
654 (69.13%)
短いトレード:
292 (30.87%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
35.76 USD
平均利益:
386.22 USD
平均損失:
-236.96 USD
最大連続の負け:
15 (-3 604.23 USD)
最大連続損失:
-10 437.00 USD (14)
月間成長:
0.42%
年間予想:
5.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 139.35 USD
最大の:
18 131.95 USD (39.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.37% (8 369.33 USD)
エクイティによる:
12.68% (1 682.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|684
|GBPJPY
|90
|EURJPY
|61
|USDJPY
|61
|AUDUSD
|43
|EURUSD
|3
|CHFJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|37K
|GBPJPY
|-363
|EURJPY
|319
|USDJPY
|-2.7K
|AUDUSD
|247
|EURUSD
|-202
|CHFJPY
|-1K
|GBPUSD
|132
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|397K
|GBPJPY
|-3.1K
|EURJPY
|23
|USDJPY
|-4.7K
|AUDUSD
|915
|EURUSD
|-248
|CHFJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|519
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 104.58 USD
最悪のトレード: -1 026 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +13 435.68 USD
最大連続損失: -3 604.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MRGMegaBerjangka-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
18%
0
0
USD
USD
49K
USD
USD
101
0%
946
43%
67%
1.26
35.76
USD
USD
49%
1:50