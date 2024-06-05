シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DONT PANIC BROW
I Gede Yudi Putra Aryawan

DONT PANIC BROW

I Gede Yudi Putra Aryawan
レビュー0件
信頼性
101週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 18%
MRGMegaBerjangka-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
946
利益トレード:
414 (43.76%)
損失トレード:
532 (56.24%)
ベストトレード:
3 104.58 USD
最悪のトレード:
-1 025.51 USD
総利益:
159 893.09 USD (1 285 011 pips)
総損失:
-126 064.86 USD (896 439 pips)
最大連続の勝ち:
16 (13 435.68 USD)
最大連続利益:
13 435.68 USD (16)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
66.53%
最大入金額:
12.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.87
長いトレード:
654 (69.13%)
短いトレード:
292 (30.87%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
35.76 USD
平均利益:
386.22 USD
平均損失:
-236.96 USD
最大連続の負け:
15 (-3 604.23 USD)
最大連続損失:
-10 437.00 USD (14)
月間成長:
0.42%
年間予想:
5.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 139.35 USD
最大の:
18 131.95 USD (39.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.37% (8 369.33 USD)
エクイティによる:
12.68% (1 682.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 684
GBPJPY 90
EURJPY 61
USDJPY 61
AUDUSD 43
EURUSD 3
CHFJPY 3
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 37K
GBPJPY -363
EURJPY 319
USDJPY -2.7K
AUDUSD 247
EURUSD -202
CHFJPY -1K
GBPUSD 132
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 397K
GBPJPY -3.1K
EURJPY 23
USDJPY -4.7K
AUDUSD 915
EURUSD -248
CHFJPY -1.9K
GBPUSD 519
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 104.58 USD
最悪のトレード: -1 026 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +13 435.68 USD
最大連続損失: -3 604.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MRGMegaBerjangka-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 17:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
