Slamet Riadi

Kirana euro invest

Slamet Riadi
0 inceleme
Güvenilirlik
88 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 74%
Headway-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
797
Kârla kapanan işlemler:
423 (53.07%)
Zararla kapanan işlemler:
374 (46.93%)
En iyi işlem:
116.45 USD
En kötü işlem:
-38.00 USD
Brüt kâr:
2 352.32 USD (146 065 pips)
Brüt zarar:
-1 595.81 USD (122 524 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (174.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
174.82 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
97.85%
Maks. mevduat yükü:
103.08%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.14
Alış işlemleri:
406 (50.94%)
Satış işlemleri:
391 (49.06%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
5.56 USD
Ortalama zarar:
-4.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-119.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-168.99 USD (6)
Aylık büyüme:
0.08%
Yıllık tahmin:
0.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.48 USD
Maksimum:
182.85 USD (9.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.35% (182.85 USD)
Varlığa göre:
64.43% (640.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 797
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 757
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +116.45 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +174.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -119.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
Can follow on signalstart / myfxbook

Provider name : Lifetime Investment


🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩

💰NanaCuanGlory aka NCG💰


✅ Best smart strategic for trading EURUSD

✅ Slow and Small target can copy with leverage 1:200

✅ Be smart investor ASAP

✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit

✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running

✅ Automatic on 24 hour

✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history


Regard, 

NanaCuanGlory 🇮🇩

For any Bussiness chat :

2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 11:40
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.89% of days out of 511 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 08:49
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.79% of days out of 501 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 15:29
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.89% of days out of 470 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 00:33
High current drawdown in 64% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 00:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 15:43
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.91% of days out of 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 20:54
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.77% of days out of 440 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.26 22:25
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.85% of days out of 433 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 12:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 13:57
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.99% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.