Slamet Riadi

Kirana euro invest

Slamet Riadi
0 отзывов
Надежность
100 недель
0 / 0 USD
Копировать за 87 USD в месяц
прирост с 2024 83%
Headway-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
865
Прибыльных трейдов:
458 (52.94%)
Убыточных трейдов:
407 (47.05%)
Лучший трейд:
116.45 USD
Худший трейд:
-38.00 USD
Общая прибыль:
2 588.08 USD (158 019 pips)
Общий убыток:
-1 768.85 USD (136 652 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (174.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
174.82 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.85%
Макс. загрузка депозита:
103.08%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.48
Длинных трейдов:
446 (51.56%)
Коротких трейдов:
419 (48.44%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
5.65 USD
Средний убыток:
-4.35 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-119.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-168.99 USD (6)
Прирост в месяц:
-0.30%
Годовой прогноз:
-3.59%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.48 USD
Максимальная:
182.85 USD (9.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.35% (182.85 USD)
По эквити:
64.43% (640.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 864
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 801
XAUUSD 18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 21K
XAUUSD 72
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +116.45 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +174.82 USD
Макс. убыток в серии: -119.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Can follow on signalstart / myfxbook

Provider name : Lifetime Investment


🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩

💰NanaCuanGlory aka NCG💰


✅ Best smart strategic for trading EURUSD

✅ Slow and Small target can copy with leverage 1:200

✅ Be smart investor ASAP

✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit

✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running

✅ Automatic on 24 hour

✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history


Regard, 

NanaCuanGlory 🇮🇩

For any Bussiness chat :

Нет отзывов
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 11:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.10 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 10:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 11:40
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.89% of days out of 511 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 08:49
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.79% of days out of 501 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 15:29
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.89% of days out of 470 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
