シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Kirana euro invest
Slamet Riadi

Kirana euro invest

Slamet Riadi
レビュー0件
信頼性
100週間
0 / 0 USD
月額  87  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 83%
Headway-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
865
利益トレード:
458 (52.94%)
損失トレード:
407 (47.05%)
ベストトレード:
116.45 USD
最悪のトレード:
-38.00 USD
総利益:
2 588.08 USD (158 019 pips)
総損失:
-1 768.85 USD (136 652 pips)
最大連続の勝ち:
5 (174.82 USD)
最大連続利益:
174.82 USD (5)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
97.85%
最大入金額:
103.08%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.48
長いトレード:
446 (51.56%)
短いトレード:
419 (48.44%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
5.65 USD
平均損失:
-4.35 USD
最大連続の負け:
8 (-119.82 USD)
最大連続損失:
-168.99 USD (6)
月間成長:
-0.30%
年間予想:
-3.59%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.48 USD
最大の:
182.85 USD (9.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.35% (182.85 USD)
エクイティによる:
64.43% (640.17 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 864
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 801
XAUUSD 18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 21K
XAUUSD 72
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +116.45 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +174.82 USD
最大連続損失: -119.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Can follow on signalstart / myfxbook

Provider name : Lifetime Investment


🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩

💰NanaCuanGlory aka NCG💰


✅ Best smart strategic for trading EURUSD

✅ Slow and Small target can copy with leverage 1:200

✅ Be smart investor ASAP

✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit

✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running

✅ Automatic on 24 hour

✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history


Regard, 

NanaCuanGlory 🇮🇩

For any Bussiness chat :

レビューなし
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 11:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.10 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 10:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 11:40
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.89% of days out of 511 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 08:49
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.79% of days out of 501 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 15:29
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.89% of days out of 470 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
