- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
865
利益トレード:
458 (52.94%)
損失トレード:
407 (47.05%)
ベストトレード:
116.45 USD
最悪のトレード:
-38.00 USD
総利益:
2 588.08 USD (158 019 pips)
総損失:
-1 768.85 USD (136 652 pips)
最大連続の勝ち:
5 (174.82 USD)
最大連続利益:
174.82 USD (5)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
97.85%
最大入金額:
103.08%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.48
長いトレード:
446 (51.56%)
短いトレード:
419 (48.44%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
5.65 USD
平均損失:
-4.35 USD
最大連続の負け:
8 (-119.82 USD)
最大連続損失:
-168.99 USD (6)
月間成長:
-0.30%
年間予想:
-3.59%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.48 USD
最大の:
182.85 USD (9.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.35% (182.85 USD)
エクイティによる:
64.43% (640.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|864
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|801
|XAUUSD
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|21K
|XAUUSD
|72
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +116.45 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +174.82 USD
最大連続損失: -119.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Can follow on signalstart / myfxbook
Provider name : Lifetime Investment
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰
✅ Best smart strategic for trading EURUSD
✅ Slow and Small target can copy with leverage 1:200
✅ Be smart investor ASAP
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history
Regard,
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
レビューなし
