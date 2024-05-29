信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Kirana euro invest
Slamet Riadi

Kirana euro invest

Slamet Riadi
0条评论
可靠性
100
0 / 0 USD
每月复制 87 USD per 
增长自 2024 83%
Headway-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
865
盈利交易:
458 (52.94%)
亏损交易:
407 (47.05%)
最好交易:
116.45 USD
最差交易:
-38.00 USD
毛利:
2 588.08 USD (158 019 pips)
毛利亏损:
-1 768.85 USD (136 652 pips)
最大连续赢利:
5 (174.82 USD)
最大连续盈利:
174.82 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
97.85%
最大入金加载:
103.08%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.48
长期交易:
446 (51.56%)
短期交易:
419 (48.44%)
利润因子:
1.46
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
5.65 USD
平均损失:
-4.35 USD
最大连续失误:
8 (-119.82 USD)
最大连续亏损:
-168.99 USD (6)
每月增长:
-0.30%
年度预测:
-3.59%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
33.48 USD
最大值:
182.85 USD (9.12%)
相对跌幅:
结余:
17.35% (182.85 USD)
净值:
64.43% (640.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 864
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 801
XAUUSD 18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 21K
XAUUSD 72
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +116.45 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +174.82 USD
最大连续亏损: -119.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Can follow on signalstart / myfxbook

Provider name : Lifetime Investment


🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩

💰NanaCuanGlory aka NCG💰


✅ Best smart strategic for trading EURUSD

✅ Slow and Small target can copy with leverage 1:200

✅ Be smart investor ASAP

✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit

✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running

✅ Automatic on 24 hour

✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history


Regard, 

NanaCuanGlory 🇮🇩

For any Bussiness chat :

没有评论
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 11:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.10 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 10:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 11:40
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.89% of days out of 511 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 08:49
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.79% of days out of 501 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 15:29
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.89% of days out of 470 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
