- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
865
盈利交易:
458 (52.94%)
亏损交易:
407 (47.05%)
最好交易:
116.45 USD
最差交易:
-38.00 USD
毛利:
2 588.08 USD (158 019 pips)
毛利亏损:
-1 768.85 USD (136 652 pips)
最大连续赢利:
5 (174.82 USD)
最大连续盈利:
174.82 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
97.85%
最大入金加载:
103.08%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.48
长期交易:
446 (51.56%)
短期交易:
419 (48.44%)
利润因子:
1.46
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
5.65 USD
平均损失:
-4.35 USD
最大连续失误:
8 (-119.82 USD)
最大连续亏损:
-168.99 USD (6)
每月增长:
-0.30%
年度预测:
-3.59%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
33.48 USD
最大值:
182.85 USD (9.12%)
相对跌幅:
结余:
17.35% (182.85 USD)
净值:
64.43% (640.17 USD)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +116.45 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +174.82 USD
最大连续亏损: -119.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Can follow on signalstart / myfxbook
Provider name : Lifetime Investment
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰
✅ Best smart strategic for trading EURUSD
✅ Slow and Small target can copy with leverage 1:200
✅ Be smart investor ASAP
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history
Regard,
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
没有评论
