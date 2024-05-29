시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Kirana euro invest
Slamet Riadi

Kirana euro invest

Slamet Riadi
0 리뷰
안정성
103
0 / 0 USD
월별 87 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 86%
Headway-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
875
이익 거래:
464 (53.02%)
손실 거래:
411 (46.97%)
최고의 거래:
116.45 USD
최악의 거래:
-38.00 USD
총 수익:
2 613.38 USD (160 240 pips)
총 손실:
-1 773.32 USD (137 098 pips)
연속 최대 이익:
5 (174.82 USD)
연속 최대 이익:
174.82 USD (5)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
97.85%
최대 입금량:
103.08%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.59
롱(주식매수):
452 (51.66%)
숏(주식차입매도):
423 (48.34%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
0.96 USD
평균 이익:
5.63 USD
평균 손실:
-4.31 USD
연속 최대 손실:
8 (-119.82 USD)
연속 최대 손실:
-168.99 USD (6)
월별 성장률:
1.06%
연간 예측:
12.89%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.48 USD
최대한의:
182.85 USD (9.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.35% (182.85 USD)
자본금별:
64.43% (640.17 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 874
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 822
XAUUSD 18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 23K
XAUUSD 72
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +116.45 USD
최악의 거래: -38 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +174.82 USD
연속 최대 손실: -119.82 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Can follow on signalstart / myfxbook

Provider name : Lifetime Investment


🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩

💰NanaCuanGlory aka NCG💰


✅ Best smart strategic for trading EURUSD

✅ Slow and Small target can copy with leverage 1:200

✅ Be smart investor ASAP

✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit

✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running

✅ Automatic on 24 hour

✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history


Regard, 

NanaCuanGlory 🇮🇩

For any Bussiness chat :

리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.