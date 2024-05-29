- 자본
- 축소
트레이드:
875
이익 거래:
464 (53.02%)
손실 거래:
411 (46.97%)
최고의 거래:
116.45 USD
최악의 거래:
-38.00 USD
총 수익:
2 613.38 USD (160 240 pips)
총 손실:
-1 773.32 USD (137 098 pips)
연속 최대 이익:
5 (174.82 USD)
연속 최대 이익:
174.82 USD (5)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
97.85%
최대 입금량:
103.08%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.59
롱(주식매수):
452 (51.66%)
숏(주식차입매도):
423 (48.34%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
0.96 USD
평균 이익:
5.63 USD
평균 손실:
-4.31 USD
연속 최대 손실:
8 (-119.82 USD)
연속 최대 손실:
-168.99 USD (6)
월별 성장률:
1.06%
연간 예측:
12.89%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.48 USD
최대한의:
182.85 USD (9.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.35% (182.85 USD)
자본금별:
64.43% (640.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|874
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|822
|XAUUSD
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|23K
|XAUUSD
|72
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +116.45 USD
최악의 거래: -38 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +174.82 USD
연속 최대 손실: -119.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Can follow on signalstart / myfxbook
Provider name : Lifetime Investment
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰
✅ Best smart strategic for trading EURUSD
✅ Slow and Small target can copy with leverage 1:200
✅ Be smart investor ASAP
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history
Regard,
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 87 USD
86%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
103
99%
875
53%
98%
1.47
0.96
USD
USD
64%
1:200