Budi Santoso S Kom

HEADWAY PASTICUAN

Budi Santoso S Kom
0 inceleme
Güvenilirlik
84 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 123%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
927
Kârla kapanan işlemler:
741 (79.93%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (20.06%)
En iyi işlem:
174.10 USD
En kötü işlem:
-129.17 USD
Brüt kâr:
4 667.97 USD (360 753 pips)
Brüt zarar:
-2 208.80 USD (212 031 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (64.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
196.91 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
40.27%
Maks. mevduat yükü:
2.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
15.45
Alış işlemleri:
927 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
2.65 USD
Ortalama kâr:
6.30 USD
Ortalama zarar:
-11.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-157.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-157.98 USD (4)
Aylık büyüme:
4.51%
Yıllık tahmin:
56.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
159.22 USD (6.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.59% (159.22 USD)
Varlığa göre:
26.28% (759.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 927
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 149K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +174.10 USD
En kötü işlem: -129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +64.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -157.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
İnceleme yok
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HEADWAY PASTICUAN
Ayda 30 USD
123%
0
0
USD
4.5K
USD
84
100%
927
79%
40%
2.11
2.65
USD
26%
1:500
Kopyala

