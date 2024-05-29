- Büyüme
İşlemler:
927
Kârla kapanan işlemler:
741 (79.93%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (20.06%)
En iyi işlem:
174.10 USD
En kötü işlem:
-129.17 USD
Brüt kâr:
4 667.97 USD (360 753 pips)
Brüt zarar:
-2 208.80 USD (212 031 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (64.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
196.91 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
40.27%
Maks. mevduat yükü:
2.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
15.45
Alış işlemleri:
927 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
2.65 USD
Ortalama kâr:
6.30 USD
Ortalama zarar:
-11.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-157.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-157.98 USD (4)
Aylık büyüme:
4.51%
Yıllık tahmin:
56.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
159.22 USD (6.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.59% (159.22 USD)
Varlığa göre:
26.28% (759.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|927
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|149K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +174.10 USD
En kötü işlem: -129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +64.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -157.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
123%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
84
100%
927
79%
40%
2.11
2.65
USD
USD
26%
1:500