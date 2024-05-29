- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 205
盈利交易:
978 (81.16%)
亏损交易:
227 (18.84%)
最好交易:
257.00 USD
最差交易:
-168.66 USD
毛利:
7 042.22 USD (553 888 pips)
毛利亏损:
-3 307.58 USD (319 924 pips)
最大连续赢利:
31 (168.29 USD)
最大连续盈利:
304.39 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
39.26%
最大入金加载:
2.74%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
11 小时
采收率:
12.69
长期交易:
1 205 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.13
预期回报:
3.10 USD
平均利润:
7.20 USD
平均损失:
-14.57 USD
最大连续失误:
4 (-157.98 USD)
最大连续亏损:
-294.38 USD (2)
每月增长:
7.31%
年度预测:
88.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
294.38 USD (5.82%)
相对跌幅:
结余:
6.59% (159.22 USD)
净值:
26.28% (759.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1205
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|234K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +257.00 USD
最差交易: -169 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +168.29 USD
最大连续亏损: -157.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
188%
1
50
USD
USD
5.2K
USD
USD
101
100%
1 205
81%
39%
2.12
3.10
USD
USD
26%
1:500