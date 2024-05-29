- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 205
Transacciones Rentables:
978 (81.16%)
Transacciones Irrentables:
227 (18.84%)
Mejor transacción:
257.00 USD
Peor transacción:
-168.66 USD
Beneficio Bruto:
7 042.22 USD (553 888 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 307.58 USD (319 924 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (168.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
304.39 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
39.26%
Carga máxima del depósito:
2.74%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
12.69
Transacciones Largas:
1 205 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.13
Beneficio Esperado:
3.10 USD
Beneficio medio:
7.20 USD
Pérdidas medias:
-14.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-157.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-294.38 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.31%
Pronóstico anual:
88.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
294.38 USD (5.82%)
Reducción relativa:
De balance:
6.59% (159.22 USD)
De fondos:
26.28% (759.81 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1205
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|234K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +257.00 USD
Peor transacción: -169 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +168.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -157.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
188%
1
50
USD
USD
5.2K
USD
USD
101
100%
1 205
81%
39%
2.12
3.10
USD
USD
26%
1:500