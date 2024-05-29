SeñalesSecciones
Budi Santoso S Kom

HEADWAY PASTICUAN

Budi Santoso S Kom
0 comentarios
Fiabilidad
101 semanas
1 / 50 USD
incremento desde 2024 188%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 205
Transacciones Rentables:
978 (81.16%)
Transacciones Irrentables:
227 (18.84%)
Mejor transacción:
257.00 USD
Peor transacción:
-168.66 USD
Beneficio Bruto:
7 042.22 USD (553 888 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 307.58 USD (319 924 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (168.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
304.39 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
39.26%
Carga máxima del depósito:
2.74%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
12.69
Transacciones Largas:
1 205 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.13
Beneficio Esperado:
3.10 USD
Beneficio medio:
7.20 USD
Pérdidas medias:
-14.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-157.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-294.38 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.31%
Pronóstico anual:
88.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
294.38 USD (5.82%)
Reducción relativa:
De balance:
6.59% (159.22 USD)
De fondos:
26.28% (759.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1205
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 234K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +257.00 USD
Peor transacción: -169 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +168.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -157.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
No hay comentarios
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HEADWAY PASTICUAN
30 USD al mes
188%
1
50
USD
5.2K
USD
101
100%
1 205
81%
39%
2.12
3.10
USD
26%
1:500
