- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
927
Profit Trade:
741 (79.93%)
Loss Trade:
186 (20.06%)
Best Trade:
174.10 USD
Worst Trade:
-129.17 USD
Profitto lordo:
4 667.97 USD (360 753 pips)
Perdita lorda:
-2 208.80 USD (212 031 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (64.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
196.91 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
40.27%
Massimo carico di deposito:
2.74%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
15.45
Long Trade:
927 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
2.65 USD
Profitto medio:
6.30 USD
Perdita media:
-11.88 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-157.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-157.98 USD (4)
Crescita mensile:
4.51%
Previsione annuale:
56.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
159.22 USD (6.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.59% (159.22 USD)
Per equità:
26.28% (759.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|927
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|149K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +174.10 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +64.27 USD
Massima perdita consecutiva: -157.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
123%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
84
100%
927
79%
40%
2.11
2.65
USD
USD
26%
1:500