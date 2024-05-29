SegnaliSezioni
Budi Santoso S Kom

HEADWAY PASTICUAN

Budi Santoso S Kom
0 recensioni
Affidabilità
84 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 123%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
927
Profit Trade:
741 (79.93%)
Loss Trade:
186 (20.06%)
Best Trade:
174.10 USD
Worst Trade:
-129.17 USD
Profitto lordo:
4 667.97 USD (360 753 pips)
Perdita lorda:
-2 208.80 USD (212 031 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (64.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
196.91 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
40.27%
Massimo carico di deposito:
2.74%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
15.45
Long Trade:
927 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
2.65 USD
Profitto medio:
6.30 USD
Perdita media:
-11.88 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-157.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-157.98 USD (4)
Crescita mensile:
4.51%
Previsione annuale:
56.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
159.22 USD (6.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.59% (159.22 USD)
Per equità:
26.28% (759.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 927
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 149K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +174.10 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +64.27 USD
Massima perdita consecutiva: -157.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Non ci sono recensioni
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
