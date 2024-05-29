СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HEADWAY PASTICUAN
Budi Santoso S Kom

HEADWAY PASTICUAN

Budi Santoso S Kom
0 отзывов
Надежность
101 неделя
1 / 50 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 188%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 205
Прибыльных трейдов:
978 (81.16%)
Убыточных трейдов:
227 (18.84%)
Лучший трейд:
257.00 USD
Худший трейд:
-168.66 USD
Общая прибыль:
7 042.22 USD (553 888 pips)
Общий убыток:
-3 307.58 USD (319 924 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (168.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
304.39 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
39.26%
Макс. загрузка депозита:
2.74%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
12.69
Длинных трейдов:
1 205 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
3.10 USD
Средняя прибыль:
7.20 USD
Средний убыток:
-14.57 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-157.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-294.38 USD (2)
Прирост в месяц:
7.31%
Годовой прогноз:
88.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
294.38 USD (5.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.59% (159.22 USD)
По эквити:
26.28% (759.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1205
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 234K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +257.00 USD
Худший трейд: -169 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +168.29 USD
Макс. убыток в серии: -157.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Нет отзывов
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
