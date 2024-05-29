- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 205
Прибыльных трейдов:
978 (81.16%)
Убыточных трейдов:
227 (18.84%)
Лучший трейд:
257.00 USD
Худший трейд:
-168.66 USD
Общая прибыль:
7 042.22 USD (553 888 pips)
Общий убыток:
-3 307.58 USD (319 924 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (168.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
304.39 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
39.26%
Макс. загрузка депозита:
2.74%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
12.69
Длинных трейдов:
1 205 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
3.10 USD
Средняя прибыль:
7.20 USD
Средний убыток:
-14.57 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-157.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-294.38 USD (2)
Прирост в месяц:
7.31%
Годовой прогноз:
88.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
294.38 USD (5.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.59% (159.22 USD)
По эквити:
26.28% (759.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1205
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|234K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +257.00 USD
Худший трейд: -169 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +168.29 USD
Макс. убыток в серии: -157.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
188%
1
50
USD
USD
5.2K
USD
USD
101
100%
1 205
81%
39%
2.12
3.10
USD
USD
26%
1:500