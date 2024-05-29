- 자본
- 축소
트레이드:
1 205
이익 거래:
978 (81.16%)
손실 거래:
227 (18.84%)
최고의 거래:
257.00 USD
최악의 거래:
-168.66 USD
총 수익:
7 042.22 USD (553 888 pips)
총 손실:
-3 307.58 USD (319 924 pips)
연속 최대 이익:
31 (168.29 USD)
연속 최대 이익:
304.39 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
39.26%
최대 입금량:
2.74%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
12.69
롱(주식매수):
1 205 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.13
기대수익:
3.10 USD
평균 이익:
7.20 USD
평균 손실:
-14.57 USD
연속 최대 손실:
4 (-157.98 USD)
연속 최대 손실:
-294.38 USD (2)
월별 성장률:
7.31%
연간 예측:
88.71%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
294.38 USD (5.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.59% (159.22 USD)
자본금별:
26.28% (759.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1205
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|234K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +257.00 USD
최악의 거래: -169 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +168.29 USD
연속 최대 손실: -157.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
188%
1
50
USD
USD
5.2K
USD
USD
101
100%
1 205
81%
39%
2.12
3.10
USD
USD
26%
1:500