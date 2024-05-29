SignauxSections
Budi Santoso S Kom

HEADWAY PASTICUAN

Budi Santoso S Kom
0 avis
Fiabilité
84 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 123%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
926
Bénéfice trades:
740 (79.91%)
Perte trades:
186 (20.09%)
Meilleure transaction:
174.10 USD
Pire transaction:
-129.17 USD
Bénéfice brut:
4 662.97 USD (360 253 pips)
Perte brute:
-2 208.80 USD (212 031 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (64.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
196.91 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
40.27%
Charge de dépôt maximale:
2.74%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
15.41
Longs trades:
926 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.11
Rendement attendu:
2.65 USD
Bénéfice moyen:
6.30 USD
Perte moyenne:
-11.88 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-157.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-157.98 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.55%
Prévision annuelle:
55.19%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
159.22 USD (6.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.59% (159.22 USD)
Par fonds propres:
26.28% (759.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 926
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 148K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +174.10 USD
Pire transaction: -129 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +64.27 USD
Perte consécutive maximale: -157.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Aucun avis
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
