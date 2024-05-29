SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HEADWAY PASTICUAN
Budi Santoso S Kom

HEADWAY PASTICUAN

Budi Santoso S Kom
0 comentários
Confiabilidade
101 semanas
1 / 50 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 188%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 205
Negociações com lucro:
978 (81.16%)
Negociações com perda:
227 (18.84%)
Melhor negociação:
257.00 USD
Pior negociação:
-168.66 USD
Lucro bruto:
7 042.22 USD (553 888 pips)
Perda bruta:
-3 307.58 USD (319 924 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (168.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
304.39 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
39.26%
Depósito máximo carregado:
2.74%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
12.69
Negociações longas:
1 205 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.13
Valor esperado:
3.10 USD
Lucro médio:
7.20 USD
Perda média:
-14.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-157.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-294.38 USD (2)
Crescimento mensal:
7.31%
Previsão anual:
88.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
294.38 USD (5.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.59% (159.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.28% (759.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1205
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 234K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +257.00 USD
Pior negociação: -169 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +168.29 USD
Máxima perda consecutiva: -157.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Sem comentários
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.