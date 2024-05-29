- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 205
Negociações com lucro:
978 (81.16%)
Negociações com perda:
227 (18.84%)
Melhor negociação:
257.00 USD
Pior negociação:
-168.66 USD
Lucro bruto:
7 042.22 USD (553 888 pips)
Perda bruta:
-3 307.58 USD (319 924 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (168.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
304.39 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
39.26%
Depósito máximo carregado:
2.74%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
12.69
Negociações longas:
1 205 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.13
Valor esperado:
3.10 USD
Lucro médio:
7.20 USD
Perda média:
-14.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-157.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-294.38 USD (2)
Crescimento mensal:
7.31%
Previsão anual:
88.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
294.38 USD (5.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.59% (159.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.28% (759.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1205
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.7K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|234K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +257.00 USD
Pior negociação: -169 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +168.29 USD
Máxima perda consecutiva: -157.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
188%
1
50
USD
USD
5.2K
USD
USD
101
100%
1 205
81%
39%
2.12
3.10
USD
USD
26%
1:500