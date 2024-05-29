- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 205
利益トレード:
978 (81.16%)
損失トレード:
227 (18.84%)
ベストトレード:
257.00 USD
最悪のトレード:
-168.66 USD
総利益:
7 042.22 USD (553 888 pips)
総損失:
-3 307.58 USD (319 924 pips)
最大連続の勝ち:
31 (168.29 USD)
最大連続利益:
304.39 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
39.26%
最大入金額:
2.74%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
12.69
長いトレード:
1 205 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.13
期待されたペイオフ:
3.10 USD
平均利益:
7.20 USD
平均損失:
-14.57 USD
最大連続の負け:
4 (-157.98 USD)
最大連続損失:
-294.38 USD (2)
月間成長:
7.31%
年間予想:
88.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
294.38 USD (5.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.59% (159.22 USD)
エクイティによる:
26.28% (759.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1205
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|234K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +257.00 USD
最悪のトレード: -169 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +168.29 USD
最大連続損失: -157.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
188%
1
50
USD
USD
5.2K
USD
USD
101
100%
1 205
81%
39%
2.12
3.10
USD
USD
26%
1:500