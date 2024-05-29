- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 205
Gewinntrades:
978 (81.16%)
Verlusttrades:
227 (18.84%)
Bester Trade:
257.00 USD
Schlechtester Trade:
-168.66 USD
Bruttoprofit:
7 042.22 USD (553 888 pips)
Bruttoverlust:
-3 307.58 USD (319 924 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (168.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
304.39 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
39.26%
Max deposit load:
2.74%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
12.69
Long-Positionen:
1 205 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.13
Mathematische Gewinnerwartung:
3.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-157.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-294.38 USD (2)
Wachstum pro Monat :
7.31%
Jahresprognose:
88.71%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
294.38 USD (5.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.59% (159.22 USD)
Kapital:
26.28% (759.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1205
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|234K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +257.00 USD
Schlechtester Trade: -169 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +168.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -157.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
TitanFX-02
|5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
