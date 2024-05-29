SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HEADWAY PASTICUAN
Budi Santoso S Kom

HEADWAY PASTICUAN

Budi Santoso S Kom
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
101 Wochen
1 / 50 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 188%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 205
Gewinntrades:
978 (81.16%)
Verlusttrades:
227 (18.84%)
Bester Trade:
257.00 USD
Schlechtester Trade:
-168.66 USD
Bruttoprofit:
7 042.22 USD (553 888 pips)
Bruttoverlust:
-3 307.58 USD (319 924 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (168.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
304.39 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
39.26%
Max deposit load:
2.74%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
12.69
Long-Positionen:
1 205 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.13
Mathematische Gewinnerwartung:
3.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-157.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-294.38 USD (2)
Wachstum pro Monat :
7.31%
Jahresprognose:
88.71%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
294.38 USD (5.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.59% (159.22 USD)
Kapital:
26.28% (759.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1205
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 234K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +257.00 USD
Schlechtester Trade: -169 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +168.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -157.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Keine Bewertungen
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
