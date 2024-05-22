SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Yugehuiwan
Ming Yu He

Yugehuiwan

Ming Yu He
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 56%
FXCM-USDReal07
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 555
Kârla kapanan işlemler:
370 (23.79%)
Zararla kapanan işlemler:
1 185 (76.21%)
En iyi işlem:
874.96 USD
En kötü işlem:
-118.91 USD
Brüt kâr:
34 436.28 USD (1 336 087 pips)
Brüt zarar:
-26 929.21 USD (881 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 556.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 556.13 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
1 000 (64.31%)
Satış işlemleri:
555 (35.69%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
4.83 USD
Ortalama kâr:
93.07 USD
Ortalama zarar:
-22.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-697.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-697.24 USD (43)
Aylık büyüme:
18.38%
Yıllık tahmin:
222.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
408.71 USD
Maksimum:
2 523.75 USD (26.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.52% (428.72 USD)
Varlığa göre:
1.56% (159.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 751
USDJPY 324
GBPJPY 192
GBPUSD 132
SPX500 69
EURUSD 35
AUDJPY 31
EURJPY 20
AUDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.4K
USDJPY 953
GBPJPY -1.4K
GBPUSD -149
SPX500 805
EURUSD 178
AUDJPY -175
EURJPY -116
AUDUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 368K
USDJPY 29K
GBPJPY -18K
GBPUSD 1.9K
SPX500 80K
EURUSD -2.3K
AUDJPY -4.8K
EURJPY 1.2K
AUDUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +874.96 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 43
Maksimum ardışık kâr: +1 556.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -697.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live 1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
CharlesFX-FX-CFD Live
0.00 × 3
WForex-Real
0.00 × 1
KRCCORP-Real
0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 3
Activtrades-Demo
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 3
ForexTrend-Trade7
0.50 × 2
Ava-Demo
1.00 × 2
Pepperstone-Demo02
1.21 × 140
IronFX-Real1
1.50 × 2
SquaredMT4-Demo
2.67 × 3
IamFX-Live
3.00 × 2
Alpari-Standard3
3.11 × 9
Activtrades-3
4.00 × 20
RoboForex-Pro
4.33 × 6
OneTrade-Real
4.67 × 57
MBTrading-Live
5.00 × 2
25 daha fazla...
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Yugehuiwan
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
9K
USD
77
99%
1 555
23%
100%
1.27
4.83
USD
33%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.