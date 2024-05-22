- Büyüme
İşlemler:
1 555
Kârla kapanan işlemler:
370 (23.79%)
Zararla kapanan işlemler:
1 185 (76.21%)
En iyi işlem:
874.96 USD
En kötü işlem:
-118.91 USD
Brüt kâr:
34 436.28 USD (1 336 087 pips)
Brüt zarar:
-26 929.21 USD (881 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 556.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 556.13 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
1 000 (64.31%)
Satış işlemleri:
555 (35.69%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
4.83 USD
Ortalama kâr:
93.07 USD
Ortalama zarar:
-22.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-697.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-697.24 USD (43)
Aylık büyüme:
18.38%
Yıllık tahmin:
222.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
408.71 USD
Maksimum:
2 523.75 USD (26.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.52% (428.72 USD)
Varlığa göre:
1.56% (159.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|751
|USDJPY
|324
|GBPJPY
|192
|GBPUSD
|132
|SPX500
|69
|EURUSD
|35
|AUDJPY
|31
|EURJPY
|20
|AUDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.4K
|USDJPY
|953
|GBPJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|-149
|SPX500
|805
|EURUSD
|178
|AUDJPY
|-175
|EURJPY
|-116
|AUDUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|368K
|USDJPY
|29K
|GBPJPY
|-18K
|GBPUSD
|1.9K
|SPX500
|80K
|EURUSD
|-2.3K
|AUDJPY
|-4.8K
|EURJPY
|1.2K
|AUDUSD
|2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +874.96 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 43
Maksimum ardışık kâr: +1 556.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -697.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
CharlesFX-FX-CFD Live
|0.00 × 3
|
WForex-Real
|0.00 × 1
|
KRCCORP-Real
|0.00 × 3
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 3
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Activtrades-2
|0.00 × 3
|
ForexTrend-Trade7
|0.50 × 2
|
Ava-Demo
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|1.21 × 140
|
IronFX-Real1
|1.50 × 2
|
SquaredMT4-Demo
|2.67 × 3
|
IamFX-Live
|3.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|3.11 × 9
|
Activtrades-3
|4.00 × 20
|
RoboForex-Pro
|4.33 × 6
|
OneTrade-Real
|4.67 × 57
|
MBTrading-Live
|5.00 × 2
我是宇哥汇玩
İnceleme yok
