Ming Yu He

Yugehuiwan

Ming Yu He
0 отзывов
Надежность
90 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 222%
FXCM-USDReal07
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 812
Прибыльных трейдов:
445 (24.55%)
Убыточных трейдов:
1 367 (75.44%)
Лучший трейд:
1 185.52 USD
Худший трейд:
-134.28 USD
Общая прибыль:
46 655.97 USD (2 096 581 pips)
Общий убыток:
-32 071.25 USD (1 196 861 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 133.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 777.52 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
97.86%
Макс. загрузка депозита:
11.01%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.78
Длинных трейдов:
1 250 (68.98%)
Коротких трейдов:
562 (31.02%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
8.05 USD
Средняя прибыль:
104.84 USD
Средний убыток:
-23.46 USD
Макс. серия проигрышей:
43 (-697.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 460.85 USD (33)
Прирост в месяц:
-7.10%
Годовой прогноз:
-86.18%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
408.71 USD
Максимальная:
2 523.75 USD (26.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.52% (428.72 USD)
По эквити:
1.56% (159.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 933
USDJPY 351
GBPJPY 192
GBPUSD 132
SPX500 78
AUDJPY 59
EURUSD 36
EURJPY 20
GER30 7
JPN225 3
AUDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 14K
USDJPY 944
GBPJPY -1.4K
GBPUSD -149
SPX500 686
AUDJPY -616
EURUSD 176
EURJPY -116
GER30 -214
JPN225 964
AUDUSD 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 707K
USDJPY 29K
GBPJPY -18K
GBPUSD 1.9K
SPX500 72K
AUDJPY -8.2K
EURUSD -2.3K
EURJPY 1.2K
GER30 -53K
JPN225 171K
AUDUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 185.52 USD
Худший трейд: -134 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +1 133.49 USD
Макс. убыток в серии: -697.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal07" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live 1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
CharlesFX-FX-CFD Live
0.00 × 3
WForex-Real
0.00 × 1
KRCCORP-Real
0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 3
Activtrades-Demo
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 3
ForexTrend-Trade7
0.50 × 2
Ava-Demo
1.00 × 2
Pepperstone-Demo02
1.21 × 140
IronFX-Real1
1.50 × 2
SquaredMT4-Demo
2.67 × 3
IamFX-Live
3.00 × 2
Alpari-Standard3
3.11 × 9
Activtrades-3
4.00 × 20
RoboForex-Pro
4.33 × 6
OneTrade-Real
4.67 × 57
MBTrading-Live
5.00 × 2
еще 25...
我是宇哥汇玩
Нет отзывов
2025.12.18 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 07:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.30 17:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.09 17:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 16:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.04 21:17
No swaps are charged on the signal account
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.