- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 812
Прибыльных трейдов:
445 (24.55%)
Убыточных трейдов:
1 367 (75.44%)
Лучший трейд:
1 185.52 USD
Худший трейд:
-134.28 USD
Общая прибыль:
46 655.97 USD (2 096 581 pips)
Общий убыток:
-32 071.25 USD (1 196 861 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 133.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 777.52 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
97.86%
Макс. загрузка депозита:
11.01%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.78
Длинных трейдов:
1 250 (68.98%)
Коротких трейдов:
562 (31.02%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
8.05 USD
Средняя прибыль:
104.84 USD
Средний убыток:
-23.46 USD
Макс. серия проигрышей:
43 (-697.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 460.85 USD (33)
Прирост в месяц:
-7.10%
Годовой прогноз:
-86.18%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
408.71 USD
Максимальная:
2 523.75 USD (26.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.52% (428.72 USD)
По эквити:
1.56% (159.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|933
|USDJPY
|351
|GBPJPY
|192
|GBPUSD
|132
|SPX500
|78
|AUDJPY
|59
|EURUSD
|36
|EURJPY
|20
|GER30
|7
|JPN225
|3
|AUDUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|944
|GBPJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|-149
|SPX500
|686
|AUDJPY
|-616
|EURUSD
|176
|EURJPY
|-116
|GER30
|-214
|JPN225
|964
|AUDUSD
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|707K
|USDJPY
|29K
|GBPJPY
|-18K
|GBPUSD
|1.9K
|SPX500
|72K
|AUDJPY
|-8.2K
|EURUSD
|-2.3K
|EURJPY
|1.2K
|GER30
|-53K
|JPN225
|171K
|AUDUSD
|2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 185.52 USD
Худший трейд: -134 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +1 133.49 USD
Макс. убыток в серии: -697.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal07" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
CharlesFX-FX-CFD Live
|0.00 × 3
|
WForex-Real
|0.00 × 1
|
KRCCORP-Real
|0.00 × 3
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 3
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Activtrades-2
|0.00 × 3
|
ForexTrend-Trade7
|0.50 × 2
|
Ava-Demo
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|1.21 × 140
|
IronFX-Real1
|1.50 × 2
|
SquaredMT4-Demo
|2.67 × 3
|
IamFX-Live
|3.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|3.11 × 9
|
Activtrades-3
|4.00 × 20
|
RoboForex-Pro
|4.33 × 6
|
OneTrade-Real
|4.67 × 57
|
MBTrading-Live
|5.00 × 2
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
222%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
90
99%
1 812
24%
98%
1.45
8.05
USD
USD
33%
1:200