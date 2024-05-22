SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Yugehuiwan
Ming Yu He

Yugehuiwan

Ming Yu He
0 avis
Fiabilité
77 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 56%
FXCM-USDReal07
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 554
Bénéfice trades:
370 (23.80%)
Perte trades:
1 184 (76.19%)
Meilleure transaction:
874.96 USD
Pire transaction:
-118.91 USD
Bénéfice brut:
34 436.28 USD (1 336 087 pips)
Perte brute:
-26 899.05 USD (879 916 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 556.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 556.13 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.01%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.99
Longs trades:
999 (64.29%)
Courts trades:
555 (35.71%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
4.85 USD
Bénéfice moyen:
93.07 USD
Perte moyenne:
-22.72 USD
Pertes consécutives maximales:
43 (-697.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-697.24 USD (43)
Croissance mensuelle:
17.27%
Prévision annuelle:
209.55%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
408.71 USD
Maximal:
2 523.75 USD (26.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.52% (428.72 USD)
Par fonds propres:
1.56% (159.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 750
USDJPY 324
GBPJPY 192
GBPUSD 132
SPX500 69
EURUSD 35
AUDJPY 31
EURJPY 20
AUDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.5K
USDJPY 953
GBPJPY -1.4K
GBPUSD -149
SPX500 805
EURUSD 178
AUDJPY -175
EURJPY -116
AUDUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 369K
USDJPY 29K
GBPJPY -18K
GBPUSD 1.9K
SPX500 80K
EURUSD -2.3K
AUDJPY -4.8K
EURJPY 1.2K
AUDUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +874.96 USD
Pire transaction: -119 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 43
Bénéfice consécutif maximal: +1 556.13 USD
Perte consécutive maximale: -697.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live 1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
CharlesFX-FX-CFD Live
0.00 × 3
WForex-Real
0.00 × 1
KRCCORP-Real
0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 3
Activtrades-Demo
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 3
ForexTrend-Trade7
0.50 × 2
Ava-Demo
1.00 × 2
Pepperstone-Demo02
1.21 × 140
IronFX-Real1
1.50 × 2
SquaredMT4-Demo
2.67 × 3
IamFX-Live
3.00 × 2
Alpari-Standard3
3.11 × 9
Activtrades-3
4.00 × 20
RoboForex-Pro
4.33 × 6
OneTrade-Real
4.67 × 57
MBTrading-Live
5.00 × 2
25 plus...
Aucun avis
2025.08.29 17:12
