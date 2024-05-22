シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Yugehuiwan
Ming Yu He

Yugehuiwan

Ming Yu He
レビュー0件
信頼性
90週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 222%
FXCM-USDReal07
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 814
利益トレード:
447 (24.64%)
損失トレード:
1 367 (75.36%)
ベストトレード:
1 185.52 USD
最悪のトレード:
-134.28 USD
総利益:
46 661.05 USD (2 097 088 pips)
総損失:
-32 071.25 USD (1 196 861 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 133.49 USD)
最大連続利益:
2 777.52 USD (4)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
97.86%
最大入金額:
11.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
5.78
長いトレード:
1 252 (69.02%)
短いトレード:
562 (30.98%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
8.04 USD
平均利益:
104.39 USD
平均損失:
-23.46 USD
最大連続の負け:
43 (-697.24 USD)
最大連続損失:
-1 460.85 USD (33)
月間成長:
-7.04%
年間予想:
-85.47%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
408.71 USD
最大の:
2 523.75 USD (26.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.52% (428.72 USD)
エクイティによる:
1.56% (159.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 935
USDJPY 351
GBPJPY 192
GBPUSD 132
SPX500 78
AUDJPY 59
EURUSD 36
EURJPY 20
GER30 7
JPN225 3
AUDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 14K
USDJPY 944
GBPJPY -1.4K
GBPUSD -149
SPX500 686
AUDJPY -616
EURUSD 176
EURJPY -116
GER30 -214
JPN225 964
AUDUSD 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 707K
USDJPY 29K
GBPJPY -18K
GBPUSD 1.9K
SPX500 72K
AUDJPY -8.2K
EURUSD -2.3K
EURJPY 1.2K
GER30 -53K
JPN225 171K
AUDUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 185.52 USD
最悪のトレード: -134 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 33
最大連続利益: +1 133.49 USD
最大連続損失: -697.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-USDReal07"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live 1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
CharlesFX-FX-CFD Live
0.00 × 3
WForex-Real
0.00 × 1
KRCCORP-Real
0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 3
Activtrades-Demo
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 3
ForexTrend-Trade7
0.50 × 2
Ava-Demo
1.00 × 2
Pepperstone-Demo02
1.21 × 140
IronFX-Real1
1.50 × 2
SquaredMT4-Demo
2.67 × 3
IamFX-Live
3.00 × 2
Alpari-Standard3
3.11 × 9
Activtrades-3
4.00 × 20
RoboForex-Pro
4.33 × 6
OneTrade-Real
4.67 × 57
MBTrading-Live
5.00 × 2
25 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
我是宇哥汇玩
レビューなし
2025.12.18 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 07:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.30 17:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.09 17:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 16:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.04 21:17
No swaps are charged on the signal account
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Yugehuiwan
30 USD/月
222%
0
0
USD
8K
USD
90
99%
1 814
24%
98%
1.45
8.04
USD
33%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください