トレード:
1 814
利益トレード:
447 (24.64%)
損失トレード:
1 367 (75.36%)
ベストトレード:
1 185.52 USD
最悪のトレード:
-134.28 USD
総利益:
46 661.05 USD (2 097 088 pips)
総損失:
-32 071.25 USD (1 196 861 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 133.49 USD)
最大連続利益:
2 777.52 USD (4)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
97.86%
最大入金額:
11.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
5.78
長いトレード:
1 252 (69.02%)
短いトレード:
562 (30.98%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
8.04 USD
平均利益:
104.39 USD
平均損失:
-23.46 USD
最大連続の負け:
43 (-697.24 USD)
最大連続損失:
-1 460.85 USD (33)
月間成長:
-7.04%
年間予想:
-85.47%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
408.71 USD
最大の:
2 523.75 USD (26.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.52% (428.72 USD)
エクイティによる:
1.56% (159.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|935
|USDJPY
|351
|GBPJPY
|192
|GBPUSD
|132
|SPX500
|78
|AUDJPY
|59
|EURUSD
|36
|EURJPY
|20
|GER30
|7
|JPN225
|3
|AUDUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|944
|GBPJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|-149
|SPX500
|686
|AUDJPY
|-616
|EURUSD
|176
|EURJPY
|-116
|GER30
|-214
|JPN225
|964
|AUDUSD
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|707K
|USDJPY
|29K
|GBPJPY
|-18K
|GBPUSD
|1.9K
|SPX500
|72K
|AUDJPY
|-8.2K
|EURUSD
|-2.3K
|EURJPY
|1.2K
|GER30
|-53K
|JPN225
|171K
|AUDUSD
|2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 185.52 USD
最悪のトレード: -134 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 33
最大連続利益: +1 133.49 USD
最大連続損失: -697.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-USDReal07"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
CharlesFX-FX-CFD Live
|0.00 × 3
|
WForex-Real
|0.00 × 1
|
KRCCORP-Real
|0.00 × 3
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 3
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Activtrades-2
|0.00 × 3
|
ForexTrend-Trade7
|0.50 × 2
|
Ava-Demo
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|1.21 × 140
|
IronFX-Real1
|1.50 × 2
|
SquaredMT4-Demo
|2.67 × 3
|
IamFX-Live
|3.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|3.11 × 9
|
Activtrades-3
|4.00 × 20
|
RoboForex-Pro
|4.33 × 6
|
OneTrade-Real
|4.67 × 57
|
MBTrading-Live
|5.00 × 2
我是宇哥汇玩
