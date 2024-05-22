- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 555
Profit Trade:
370 (23.79%)
Loss Trade:
1 185 (76.21%)
Best Trade:
874.96 USD
Worst Trade:
-118.91 USD
Profitto lordo:
34 436.28 USD (1 336 087 pips)
Perdita lorda:
-26 929.21 USD (881 423 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 556.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 556.13 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.01%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
1 000 (64.31%)
Short Trade:
555 (35.69%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
4.83 USD
Profitto medio:
93.07 USD
Perdita media:
-22.73 USD
Massime perdite consecutive:
43 (-697.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-697.24 USD (43)
Crescita mensile:
17.87%
Previsione annuale:
216.83%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
408.71 USD
Massimale:
2 523.75 USD (26.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.52% (428.72 USD)
Per equità:
1.56% (159.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|751
|USDJPY
|324
|GBPJPY
|192
|GBPUSD
|132
|SPX500
|69
|EURUSD
|35
|AUDJPY
|31
|EURJPY
|20
|AUDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.4K
|USDJPY
|953
|GBPJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|-149
|SPX500
|805
|EURUSD
|178
|AUDJPY
|-175
|EURJPY
|-116
|AUDUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|368K
|USDJPY
|29K
|GBPJPY
|-18K
|GBPUSD
|1.9K
|SPX500
|80K
|EURUSD
|-2.3K
|AUDJPY
|-4.8K
|EURJPY
|1.2K
|AUDUSD
|2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +874.96 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 43
Massimo profitto consecutivo: +1 556.13 USD
Massima perdita consecutiva: -697.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
CharlesFX-FX-CFD Live
|0.00 × 3
|
WForex-Real
|0.00 × 1
|
KRCCORP-Real
|0.00 × 3
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 3
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Activtrades-2
|0.00 × 3
|
ForexTrend-Trade7
|0.50 × 2
|
Ava-Demo
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|1.21 × 140
|
IronFX-Real1
|1.50 × 2
|
SquaredMT4-Demo
|2.67 × 3
|
IamFX-Live
|3.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|3.11 × 9
|
Activtrades-3
|4.00 × 20
|
RoboForex-Pro
|4.33 × 6
|
OneTrade-Real
|4.67 × 57
|
MBTrading-Live
|5.00 × 2
