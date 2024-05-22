SegnaliSezioni
Ming Yu He

Yugehuiwan

Ming Yu He
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 56%
FXCM-USDReal07
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 555
Profit Trade:
370 (23.79%)
Loss Trade:
1 185 (76.21%)
Best Trade:
874.96 USD
Worst Trade:
-118.91 USD
Profitto lordo:
34 436.28 USD (1 336 087 pips)
Perdita lorda:
-26 929.21 USD (881 423 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 556.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 556.13 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.01%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
1 000 (64.31%)
Short Trade:
555 (35.69%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
4.83 USD
Profitto medio:
93.07 USD
Perdita media:
-22.73 USD
Massime perdite consecutive:
43 (-697.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-697.24 USD (43)
Crescita mensile:
17.87%
Previsione annuale:
216.83%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
408.71 USD
Massimale:
2 523.75 USD (26.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.52% (428.72 USD)
Per equità:
1.56% (159.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 751
USDJPY 324
GBPJPY 192
GBPUSD 132
SPX500 69
EURUSD 35
AUDJPY 31
EURJPY 20
AUDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.4K
USDJPY 953
GBPJPY -1.4K
GBPUSD -149
SPX500 805
EURUSD 178
AUDJPY -175
EURJPY -116
AUDUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 368K
USDJPY 29K
GBPJPY -18K
GBPUSD 1.9K
SPX500 80K
EURUSD -2.3K
AUDJPY -4.8K
EURJPY 1.2K
AUDUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +874.96 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 43
Massimo profitto consecutivo: +1 556.13 USD
Massima perdita consecutiva: -697.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live 1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
CharlesFX-FX-CFD Live
0.00 × 3
WForex-Real
0.00 × 1
KRCCORP-Real
0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 3
Activtrades-Demo
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 3
ForexTrend-Trade7
0.50 × 2
Ava-Demo
1.00 × 2
Pepperstone-Demo02
1.21 × 140
IronFX-Real1
1.50 × 2
SquaredMT4-Demo
2.67 × 3
IamFX-Live
3.00 × 2
Alpari-Standard3
3.11 × 9
Activtrades-3
4.00 × 20
RoboForex-Pro
4.33 × 6
OneTrade-Real
4.67 × 57
MBTrading-Live
5.00 × 2
25 più
我是宇哥汇玩
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.