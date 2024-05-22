A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-USDReal07" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live 1 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 3 HFMarkets-Live Server2 0.00 × 1 RVDMarkets-Live ECN 0.00 × 1 CharlesFX-FX-CFD Live 0.00 × 3 WForex-Real 0.00 × 1 KRCCORP-Real 0.00 × 3 FXDD-MT4 Live Server 7 0.00 × 3 Activtrades-Demo 0.00 × 3 Alpari-Standard2 0.00 × 5 BenchMark-Real 0.00 × 3 Alpari-ECN1 0.00 × 3 ICMarkets-Live04 0.00 × 2 Activtrades-2 0.00 × 3 ForexTrend-Trade7 0.50 × 2 Ava-Demo 1.00 × 2 Pepperstone-Demo02 1.21 × 140 IronFX-Real1 1.50 × 2 SquaredMT4-Demo 2.67 × 3 IamFX-Live 3.00 × 2 Alpari-Standard3 3.11 × 9 Activtrades-3 4.00 × 20 RoboForex-Pro 4.33 × 6 OneTrade-Real 4.67 × 57 MBTrading-Live 5.00 × 2