Ming Yu He

Yugehuiwan

Ming Yu He
0 comentários
Confiabilidade
90 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 222%
FXCM-USDReal07
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 814
Negociações com lucro:
447 (24.64%)
Negociações com perda:
1 367 (75.36%)
Melhor negociação:
1 185.52 USD
Pior negociação:
-134.28 USD
Lucro bruto:
46 661.05 USD (2 097 088 pips)
Perda bruta:
-32 071.25 USD (1 196 861 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 133.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 777.52 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
97.86%
Depósito máximo carregado:
11.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
5.78
Negociações longas:
1 252 (69.02%)
Negociações curtas:
562 (30.98%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
8.04 USD
Lucro médio:
104.39 USD
Perda média:
-23.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
43 (-697.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 460.85 USD (33)
Crescimento mensal:
-7.04%
Previsão anual:
-85.47%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
408.71 USD
Máximo:
2 523.75 USD (26.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.52% (428.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.56% (159.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 935
USDJPY 351
GBPJPY 192
GBPUSD 132
SPX500 78
AUDJPY 59
EURUSD 36
EURJPY 20
GER30 7
JPN225 3
AUDUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 14K
USDJPY 944
GBPJPY -1.4K
GBPUSD -149
SPX500 686
AUDJPY -616
EURUSD 176
EURJPY -116
GER30 -214
JPN225 964
AUDUSD 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 707K
USDJPY 29K
GBPJPY -18K
GBPUSD 1.9K
SPX500 72K
AUDJPY -8.2K
EURUSD -2.3K
EURJPY 1.2K
GER30 -53K
JPN225 171K
AUDUSD 2
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 185.52 USD
Pior negociação: -134 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 33
Máximo lucro consecutivo: +1 133.49 USD
Máxima perda consecutiva: -697.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-USDReal07" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live 1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
CharlesFX-FX-CFD Live
0.00 × 3
WForex-Real
0.00 × 1
KRCCORP-Real
0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 3
Activtrades-Demo
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 3
ForexTrend-Trade7
0.50 × 2
Ava-Demo
1.00 × 2
Pepperstone-Demo02
1.21 × 140
IronFX-Real1
1.50 × 2
SquaredMT4-Demo
2.67 × 3
IamFX-Live
3.00 × 2
Alpari-Standard3
3.11 × 9
Activtrades-3
4.00 × 20
RoboForex-Pro
4.33 × 6
OneTrade-Real
4.67 × 57
MBTrading-Live
5.00 × 2
25 mais ...
我是宇哥汇玩
Sem comentários
2025.12.18 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 07:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.30 17:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.09 17:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 16:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.04 21:17
No swaps are charged on the signal account
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Yugehuiwan
30 USD por mês
222%
0
0
USD
8K
USD
90
99%
1 814
24%
98%
1.45
8.04
USD
33%
1:200
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.