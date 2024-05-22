SignaleKategorien
Ming Yu He

Yugehuiwan

Ming Yu He
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
91 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 242%
FXCM-USDReal07
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 824
Gewinntrades:
454 (24.89%)
Verlusttrades:
1 370 (75.11%)
Bester Trade:
1 185.52 USD
Schlechtester Trade:
-134.28 USD
Bruttoprofit:
47 256.06 USD (2 156 583 pips)
Bruttoverlust:
-32 161.62 USD (1 204 054 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (1 133.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 777.52 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
97.86%
Max deposit load:
11.01%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.98
Long-Positionen:
1 262 (69.19%)
Short-Positionen:
562 (30.81%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
8.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
104.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
43 (-697.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 460.85 USD (33)
Wachstum pro Monat :
-1.19%
Jahresprognose:
-14.46%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
408.71 USD
Maximaler:
2 523.75 USD (26.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.52% (428.72 USD)
Kapital:
1.56% (159.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 945
USDJPY 351
GBPJPY 192
GBPUSD 132
SPX500 78
AUDJPY 59
EURUSD 36
EURJPY 20
GER30 7
JPN225 3
AUDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 944
GBPJPY -1.4K
GBPUSD -149
SPX500 686
AUDJPY -616
EURUSD 176
EURJPY -116
GER30 -214
JPN225 964
AUDUSD 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 760K
USDJPY 29K
GBPJPY -18K
GBPUSD 1.9K
SPX500 72K
AUDJPY -8.2K
EURUSD -2.3K
EURJPY 1.2K
GER30 -53K
JPN225 171K
AUDUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 185.52 USD
Schlechtester Trade: -134 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 33
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 133.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -697.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-USDReal07" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live 1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
CharlesFX-FX-CFD Live
0.00 × 3
WForex-Real
0.00 × 1
KRCCORP-Real
0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 3
Activtrades-Demo
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 3
ForexTrend-Trade7
0.50 × 2
Ava-Demo
1.00 × 2
Pepperstone-Demo02
1.21 × 140
IronFX-Real1
1.50 × 2
SquaredMT4-Demo
2.67 × 3
IamFX-Live
3.00 × 2
Alpari-Standard3
3.11 × 9
Activtrades-3
4.00 × 20
RoboForex-Pro
4.33 × 6
OneTrade-Real
4.67 × 57
MBTrading-Live
5.00 × 2
noch 25 ...
我是宇哥汇玩
Keine Bewertungen
2025.12.18 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 07:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.30 17:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.09 17:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 16:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.04 21:17
No swaps are charged on the signal account
