信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Yugehuiwan
Ming Yu He

Yugehuiwan

Ming Yu He
0条评论
可靠性
90
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 222%
FXCM-USDReal07
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 812
盈利交易:
445 (24.55%)
亏损交易:
1 367 (75.44%)
最好交易:
1 185.52 USD
最差交易:
-134.28 USD
毛利:
46 655.97 USD (2 096 581 pips)
毛利亏损:
-32 071.25 USD (1 196 861 pips)
最大连续赢利:
10 (1 133.49 USD)
最大连续盈利:
2 777.52 USD (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
97.86%
最大入金加载:
11.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.78
长期交易:
1 250 (68.98%)
短期交易:
562 (31.02%)
利润因子:
1.45
预期回报:
8.05 USD
平均利润:
104.84 USD
平均损失:
-23.46 USD
最大连续失误:
43 (-697.24 USD)
最大连续亏损:
-1 460.85 USD (33)
每月增长:
-7.10%
年度预测:
-86.18%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
408.71 USD
最大值:
2 523.75 USD (26.88%)
相对跌幅:
结余:
32.52% (428.72 USD)
净值:
1.56% (159.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 933
USDJPY 351
GBPJPY 192
GBPUSD 132
SPX500 78
AUDJPY 59
EURUSD 36
EURJPY 20
GER30 7
JPN225 3
AUDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 14K
USDJPY 944
GBPJPY -1.4K
GBPUSD -149
SPX500 686
AUDJPY -616
EURUSD 176
EURJPY -116
GER30 -214
JPN225 964
AUDUSD 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 707K
USDJPY 29K
GBPJPY -18K
GBPUSD 1.9K
SPX500 72K
AUDJPY -8.2K
EURUSD -2.3K
EURJPY 1.2K
GER30 -53K
JPN225 171K
AUDUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 185.52 USD
最差交易: -134 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 33
最大连续盈利: +1 133.49 USD
最大连续亏损: -697.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal07 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live 1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
CharlesFX-FX-CFD Live
0.00 × 3
WForex-Real
0.00 × 1
KRCCORP-Real
0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 3
Activtrades-Demo
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 3
ForexTrend-Trade7
0.50 × 2
Ava-Demo
1.00 × 2
Pepperstone-Demo02
1.21 × 140
IronFX-Real1
1.50 × 2
SquaredMT4-Demo
2.67 × 3
IamFX-Live
3.00 × 2
Alpari-Standard3
3.11 × 9
Activtrades-3
4.00 × 20
RoboForex-Pro
4.33 × 6
OneTrade-Real
4.67 × 57
MBTrading-Live
5.00 × 2
25 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
我是宇哥汇玩
没有评论
2025.12.18 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 07:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.30 17:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.09 17:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 16:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.04 21:17
No swaps are charged on the signal account
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Yugehuiwan
每月30 USD
222%
0
0
USD
8K
USD
90
99%
1 812
24%
98%
1.45
8.05
USD
33%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载