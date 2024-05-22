- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 812
盈利交易:
445 (24.55%)
亏损交易:
1 367 (75.44%)
最好交易:
1 185.52 USD
最差交易:
-134.28 USD
毛利:
46 655.97 USD (2 096 581 pips)
毛利亏损:
-32 071.25 USD (1 196 861 pips)
最大连续赢利:
10 (1 133.49 USD)
最大连续盈利:
2 777.52 USD (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
97.86%
最大入金加载:
11.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.78
长期交易:
1 250 (68.98%)
短期交易:
562 (31.02%)
利润因子:
1.45
预期回报:
8.05 USD
平均利润:
104.84 USD
平均损失:
-23.46 USD
最大连续失误:
43 (-697.24 USD)
最大连续亏损:
-1 460.85 USD (33)
每月增长:
-7.10%
年度预测:
-86.18%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
408.71 USD
最大值:
2 523.75 USD (26.88%)
相对跌幅:
结余:
32.52% (428.72 USD)
净值:
1.56% (159.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|933
|USDJPY
|351
|GBPJPY
|192
|GBPUSD
|132
|SPX500
|78
|AUDJPY
|59
|EURUSD
|36
|EURJPY
|20
|GER30
|7
|JPN225
|3
|AUDUSD
|1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|944
|GBPJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|-149
|SPX500
|686
|AUDJPY
|-616
|EURUSD
|176
|EURJPY
|-116
|GER30
|-214
|JPN225
|964
|AUDUSD
|2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|707K
|USDJPY
|29K
|GBPJPY
|-18K
|GBPUSD
|1.9K
|SPX500
|72K
|AUDJPY
|-8.2K
|EURUSD
|-2.3K
|EURJPY
|1.2K
|GER30
|-53K
|JPN225
|171K
|AUDUSD
|2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 185.52 USD
最差交易: -134 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 33
最大连续盈利: +1 133.49 USD
最大连续亏损: -697.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal07 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
VantageFX-Live 1
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
CharlesFX-FX-CFD Live
|0.00 × 3
WForex-Real
|0.00 × 1
KRCCORP-Real
|0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 3
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
Alpari-Standard2
|0.00 × 5
BenchMark-Real
|0.00 × 3
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
Activtrades-2
|0.00 × 3
ForexTrend-Trade7
|0.50 × 2
Ava-Demo
|1.00 × 2
Pepperstone-Demo02
|1.21 × 140
IronFX-Real1
|1.50 × 2
SquaredMT4-Demo
|2.67 × 3
IamFX-Live
|3.00 × 2
Alpari-Standard3
|3.11 × 9
Activtrades-3
|4.00 × 20
RoboForex-Pro
|4.33 × 6
OneTrade-Real
|4.67 × 57
MBTrading-Live
|5.00 × 2
我是宇哥汇玩
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
222%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
90
99%
1 812
24%
98%
1.45
8.05
USD
USD
33%
1:200