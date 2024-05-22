- 자본
- 축소
트레이드:
1 838
이익 거래:
457 (24.86%)
손실 거래:
1 381 (75.14%)
최고의 거래:
1 185.52 USD
최악의 거래:
-134.28 USD
총 수익:
47 624.60 USD (2 193 435 pips)
총 손실:
-32 519.66 USD (1 250 972 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 133.49 USD)
연속 최대 이익:
2 777.52 USD (4)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
97.86%
최대 입금량:
11.01%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.99
롱(주식매수):
1 276 (69.42%)
숏(주식차입매도):
562 (30.58%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
8.22 USD
평균 이익:
104.21 USD
평균 손실:
-23.55 USD
연속 최대 손실:
43 (-697.24 USD)
연속 최대 손실:
-1 460.85 USD (33)
월별 성장률:
6.66%
연간 예측:
80.84%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
408.71 USD
최대한의:
2 523.75 USD (26.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.52% (428.72 USD)
자본금별:
1.56% (159.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|948
|USDJPY
|352
|GBPJPY
|192
|GBPUSD
|132
|SPX500
|78
|AUDJPY
|65
|EURUSD
|36
|EURJPY
|20
|GER30
|10
|JPN225
|4
|AUDUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|869
|GBPJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|-149
|SPX500
|686
|AUDJPY
|-730
|EURUSD
|176
|EURJPY
|-116
|GER30
|-259
|JPN225
|839
|AUDUSD
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|797K
|USDJPY
|28K
|GBPJPY
|-18K
|GBPUSD
|1.9K
|SPX500
|72K
|AUDJPY
|-9.5K
|EURUSD
|-2.3K
|EURJPY
|1.2K
|GER30
|-66K
|JPN225
|139K
|AUDUSD
|2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 185.52 USD
최악의 거래: -134 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 33
연속 최대 이익: +1 133.49 USD
연속 최대 손실: -697.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-USDReal07"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
CharlesFX-FX-CFD Live
|0.00 × 3
|
WForex-Real
|0.00 × 1
|
KRCCORP-Real
|0.00 × 3
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 3
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Activtrades-2
|0.00 × 3
|
ForexTrend-Trade7
|0.50 × 2
|
Ava-Demo
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|1.21 × 140
|
IronFX-Real1
|1.50 × 2
|
SquaredMT4-Demo
|2.67 × 3
|
IamFX-Live
|3.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|3.11 × 9
|
Activtrades-3
|4.00 × 20
|
RoboForex-Pro
|4.33 × 6
|
OneTrade-Real
|4.67 × 57
|
MBTrading-Live
|5.00 × 2
我是宇哥汇玩
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
242%
0
0
USD
USD
8.5K
USD
USD
92
99%
1 838
24%
98%
1.46
8.22
USD
USD
33%
1:200