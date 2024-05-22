시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Yugehuiwan
Ming Yu He

Yugehuiwan

Ming Yu He
0 리뷰
안정성
92
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 242%
FXCM-USDReal07
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 838
이익 거래:
457 (24.86%)
손실 거래:
1 381 (75.14%)
최고의 거래:
1 185.52 USD
최악의 거래:
-134.28 USD
총 수익:
47 624.60 USD (2 193 435 pips)
총 손실:
-32 519.66 USD (1 250 972 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 133.49 USD)
연속 최대 이익:
2 777.52 USD (4)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
97.86%
최대 입금량:
11.01%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.99
롱(주식매수):
1 276 (69.42%)
숏(주식차입매도):
562 (30.58%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
8.22 USD
평균 이익:
104.21 USD
평균 손실:
-23.55 USD
연속 최대 손실:
43 (-697.24 USD)
연속 최대 손실:
-1 460.85 USD (33)
월별 성장률:
6.66%
연간 예측:
80.84%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
408.71 USD
최대한의:
2 523.75 USD (26.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.52% (428.72 USD)
자본금별:
1.56% (159.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 948
USDJPY 352
GBPJPY 192
GBPUSD 132
SPX500 78
AUDJPY 65
EURUSD 36
EURJPY 20
GER30 10
JPN225 4
AUDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 869
GBPJPY -1.4K
GBPUSD -149
SPX500 686
AUDJPY -730
EURUSD 176
EURJPY -116
GER30 -259
JPN225 839
AUDUSD 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 797K
USDJPY 28K
GBPJPY -18K
GBPUSD 1.9K
SPX500 72K
AUDJPY -9.5K
EURUSD -2.3K
EURJPY 1.2K
GER30 -66K
JPN225 139K
AUDUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 185.52 USD
최악의 거래: -134 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 33
연속 최대 이익: +1 133.49 USD
연속 최대 손실: -697.24 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-USDReal07"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live 1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
CharlesFX-FX-CFD Live
0.00 × 3
WForex-Real
0.00 × 1
KRCCORP-Real
0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 3
Activtrades-Demo
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 3
ForexTrend-Trade7
0.50 × 2
Ava-Demo
1.00 × 2
Pepperstone-Demo02
1.21 × 140
IronFX-Real1
1.50 × 2
SquaredMT4-Demo
2.67 × 3
IamFX-Live
3.00 × 2
Alpari-Standard3
3.11 × 9
Activtrades-3
4.00 × 20
RoboForex-Pro
4.33 × 6
OneTrade-Real
4.67 × 57
MBTrading-Live
5.00 × 2
25 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
我是宇哥汇玩
리뷰 없음
2025.12.18 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 07:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.30 17:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.09 17:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 16:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.04 21:17
No swaps are charged on the signal account
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Yugehuiwan
월별 30 USD
242%
0
0
USD
8.5K
USD
92
99%
1 838
24%
98%
1.46
8.22
USD
33%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.